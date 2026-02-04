«Ça canardait dans tous les sens» : des cueilleurs de champignons encerclés par des chasseurs, ils se jettent au sol pour éviter les tirs

Dans le Var, deux ramasseurs de champignons se sont retrouvés au centre d’une battue de sangliers. Apeurés, ils se sont mis à terre pour éviter les balles.

Raphaël, un homme originaire de Toulon, dans le Var, s’est rendu dans la forêt pour ramasser des champignons avec l’un de ses amis. Pour cela, ils sont allés dans la forêt de Dom, à Bormes-les-Mimosas.

Crédit photo : iStock

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu une fois sur place. Alors qu’ils cherchaient des chanterelles, ils se sont retrouvés au coeur d’une battue de sangliers. Ce n’est malheureusement pas la première fois que ce genre d’incident se produit. En novembre dernier, un chasseur a tiré sur une fillette de 10 ans lors d’une battue aux sangliers tandis qu’en octobre, un homme a confondu un adolescent avec un écureuil et l’a tué lors d’une partie de chasse.

“Ça canardait dans tous les sens”

Raphaël et son ami ont entendu des coups de feu tout autour d’eux. Par chance, ils portaient des gilets fluorescents et n’ont pas été blessés.

“Ça canardait dans tous les sens, on a dû se mettre à plat ventre en hurlant : “Champignons, champignons !” pour signaler notre présence. Sur le coup, on a vraiment eu peur mais on en a rigolé par la suite. Ils étaient très sympas ces chasseurs”, a indiqué Raphaël à Nice Matin.

Crédit photo : iStock

La chasse n’était pas signalée

Pourtant, selon leurs dires, aucune information n’avait été affichée pour prévenir qu’une partie de chasse était en cours. Les deux amis n’ont vu aucun panneau à ce sujet et affirment qu’ils pouvaient accéder librement au sentier.

“On a vu ni panneaux, ni voitures indiquant que cette battue avait lieu, et on est toujours très prudents. Quand on voit un panneau, on fait systématiquement demi-tour et on porte toujours des vêtements fluorescents même lorsqu’on pense être seuls. Il faut porter des gilets fluorescents, on voit trop de cueilleurs en vêtements sombres, c’est très dangereux. L’idéal est d’appeler la gendarmerie la veille pour se tenir informé des battues prévues”, a expliqué Raphaël.

Par chance, les cueilleurs de champignons n’ont pas été blessés. Plus de peur que de mal pour les promeneurs, qui ont fini par boire un verre avec les chasseurs en fin de matinée. Riant de leur mésaventure, ils leur ont même montré leur cueillette. Si tout se finit bien, cette sortie aurait malheureusement pu avoir une fin beaucoup plus tragique.