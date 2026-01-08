En pleine battue, organisée ce week-end dans les Pyrénées-Atlantiques, un sanglier a violemment attaqué un chasseur de 74 ans qui le traquait.

Ce dimanche 4 janvier, une battue organisée à Géronce (Pyrénées-Atlantiques) a pris une tournure inattendue. Un sanglier traqué depuis des heures s’est retourné contre les chasseurs et leurs chiens, avant d’en blesser un.

Crédit Photo : iStock

Le sanglier attaque les chasseurs…

Que s’est-il passé ? Les faits se sont déroulés dans l’après-midi. Le groupe était en train de poursuivre un suidé de 80 kilos lorsque celui-ci a inversé les rôles, selon les informations de La République des Pyrénées, relayées par Midi Libre.

Au cours de cette course-poursuite, l’animal s’est caché près d’un ruisseau. Il est alors sorti de sa cachette et a « tué le premier chien qui le poursuivait et grièvement blessé le second », explique Didier Garat, président de la fédération des chasseurs du département, dans les colonnes du quotidien régional.

Crédit Photo : iStock

Le mammifère s’est ensuite tourné vers l’un de ses poursuivants âgé de 74 ans. Celui-ci a «chargé à toute vitesse» le septuagénaire.

Selon un témoin, la bête s’est acharnée sur l’homme. Le sanglier a utilisé ses défenses pour attaquer le chasseur, le blessant sur tout le corps.

« Il lui a labouré les jambes, les bras, les côtes, le dos à coups de défenses », détaille Didier Garat.

… et en envoie un à l’hôpital

Alerté par des cris, un camarade de chasse de la victime est intervenu. Ce dernier a réussi à faire fuir l’animal. C’est dans ce contexte que le chasseur a découvert son collègue, qui gisait dans un bain de sang.

Face à cette situation, il lui a prodigué les gestes de premiers secours, avant d’improviser un garrot pour bloquer l’hémorragie.

À leur arrivée, les secouristes ont emmené la victime à l’hôpital de Pau. Si les jours du patient ne sont pas en danger, il était toujours hospitalisé ce mardi 6 janvier, soulignent nos confrères.

Selon l’équipe médicale, l’intervention rapide de son collègue chasseur lui a sauvé la vie.

Crédit Photo : Wikimédia

De son côté, Didier Garat met en lumière le comportement de plus en plus agressif des sangliers.