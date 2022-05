Terre plate : 15 théories loufoques

La Terre plate ? Voici 15 théories qui vous amèneront à vous poser des questions sur vos croyances mais qui, à bien y penser, sont assez loufoques.

Le « platisme », une théorie qui fait de plus en plus d’adeptes

Vision d’une terre plate Crédit : kevron2001

À voir aussi

Bien que les astronautes de la NASA aient prouvé que la Terre a une forme sphérique, ceux qui pensent le contraire sont assez nombreux. Ils ont même fondé une théorie appelée le « platisme » qui donne plusieurs arguments selon quoi, notre chère planète est plate. Les platistes regroupent des scientifiques, des religieux et même des célébrités comme le rappeur B.o.B, l’ancienne star du basket-ball Shaquille O'Neal ou encore le youtubeur Darryle Marble. Ils ont fondé la « Flat Earth Society » en 1956.

Croyant dur comme fer au bien-fondé de leurs thèses, ils n’hésitent pas à attirer l’attention sur les réseaux sociaux. Selon les platistes, la NASA n’a jamais envoyé personne sur la Lune. Il s’agirait tout simplement d’une propagande élaborée par les Américains. Toujours selon ces théoriciens, les astronautes réalisent leur vidéo en studio pour faire croire que la Terre est bien ronde.

Voici 7 arguments loufoques avancés par la Flat Earth Society :

« La Lune voyage à la même vitesse que les étoiles. Pourtant, elle est davantage plus proche de la Terre. Au fur et à mesure que celle-ci tourne, l’angle situé entre le sud et la planète Terre change. Il est donc faux que la Lune se déplace en même temps que les étoiles. La Terre est donc plate . ». Cet argument est tiré d’une vidéo qui circule sur les réseaux.

. ». Cet argument est tiré d’une vidéo qui circule sur les réseaux. « La Terre est plate comme une pizza, ceinturée d'une barrière de glace qui empêche l’eau des océans de couler. ». Cet argument est souvent évoqué lorsque les platistes souhaitent vous convaincre que la Terre n’est pas sphérique.

« Pour ceux qui ont du mal à imaginer l’idée que la Terre est plate, pensez à une carte du monde , un planisphère posé sur une pizza. Au centre, vous avez l’équivalent du pôle Nord : l’Arctique. Le pôle Sud est son contour. ». Un argument qui pourrait vous faire changer d’avis.

, un planisphère posé sur une pizza. Au centre, vous avez l’équivalent du pôle Nord : l’Arctique. Le pôle Sud est son contour. ». Un argument qui pourrait vous faire changer d’avis. « La calotte glaciaire antarctique forme une grande barrière de glace sur les contours du disque-monde pour empêcher l’eau des océans de couler. Au-dessus de ce disque se trouve une sorte de dôme. Certains font l’analogie avec une cloche à fromage. Tous les astres tournent au-dessus. ». Il s’agit d’une des explications les plus appréciées par les croyants de la Terre plate .

. « La ligne d'horizon ne présente aucun effet d'incurvation, donc la Terre n'est pas ronde. ». Cet argument a été avancé par une star de la NBA avec photo à l'appui sur sa chaîne YouTube.

« Si vous réfléchissez un peu au paysage et à la façon dont on voyage, à la façon dont on bouge… vous pouvez vraiment croire qu'on tourne autour du Soleil et que les planètes s'alignent, tournent à des dates spécifiques ? ». Une explication donnée par Kyrie Irving .

. « Pourquoi ne voit-on qu'une seule face de la Lune ? Pourquoi l'horizon est-il plat ? Pourquoi les rails des trains ne sont-ils pas courbés ? ». Les arguments fournis par les platistes sont presque les mêmes.

Les religions et les théories de la Terre plate

Un avion volant autour de la planète Terre. Crédit : Elen11

Au Moyen Âge, l’institution religieuse était très imposante. Dès que celle-ci appliquait une règle, tout le monde devait la respecter. Une des raisons pour lesquelles les personnes de cette époque étaient convaincues que la Terre était plate. L’idée que l’Homme pouvait marcher la tête en bas était considérée comme absurde. Il a fallu attendre la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb pour convaincre certains que la Terre est une sphère et que le Soleil tourne autour d’elle. Les révolutions galiléennes et coperniciennes ont aussi aidé à imposer cette théorie. Cependant, certains religieux ont gardé leur croyance.

Voici quelques arguments qui ont été conservés dans l’histoire des sciences et que vous pourrez retrouver au Musée des Arts et des Métiers :

« Se peut-il qu’il y ait des hommes assez insensés pour croire que les moissons et les arbres croissent la tête en bas et que les habitants de l’autre hémisphère ont les pieds plus hauts que la tête ? ». Lactance, apologiste chrétien.

« La Terre est plate et a même la forme d’un parallélépipède. Il est écrit dans la bible que le monde est comme le premier tabernacle de Moïse. ». Cosmas d’Alexandrie, un converti à la religion chrétienne en 548 ap. J.-C.

La Terre plate : voici d’autres théories encore plus saugrenues

Femme d’affaires avec l’hologramme d’ordinateur portatif et de globe de terre. Crédit : Ismagilov

Outre les scientifiques, les membres du Flat Earth Society et les platistes, les simples croyants à ces thèses n’hésitent pas à avancer des théories pour démontrer que la Terre est plate. En voici certains parmi les plus drôles, vus sur les réseaux sociaux :

« Aucune personne de notre époque n’a vraiment connu le fameux Magellan. »

Fernand de Magellan est un explorateur et un navigateur portugais. C’est le premier Homme à avoir fait le tour du monde. D’après l’histoire, Charles 1er, un roi espagnol, lui a fourni une armada de 5 navires chargés de deux années de nourriture pour réaliser son projet. Après son périple à travers l’immensité du Pacifique, il a conclu que la Terre est ronde. Pour les croyants de la Terre plate, l’argument de Magellan reste infondé puisque personne d’autre, à part ceux qui vivaient à l’époque, ne l’a connu. Il n’existe pas non plus de texte, d’illustration, d’interview ni d’enregistrement audio dans lesquels vous pouvez évaluer sa version.

« La Terre est un disque plat. »

Selon certains, la science n’aurait pas toujours raison. Pour preuve, ils avancent l’idée que la Terre est un disque, mais plat. Le globe terrestre utilisé depuis toujours pendant les cours de géographie ne serait qu’une invention. Afin d’appuyer cette affirmation, ces croyants de la Terre plate suggèrent que la plupart des images présentes dans les livres d’histoire montrent bien une Terre sphérique, mais plate.

« Si la Terre est ronde, il serait possible de creuser un trou pour aller jusqu’en Australie. »

Ceux qui soutiennent la Flat Earth Society et les fondateurs de la théorie platisme ont aussi avancé cette hypothèse. D’après eux, si les scientifiques étaient réellement convaincus que la planète Terre est une sphère, pourquoi voyagent-ils en avion au lieu de creuser un trou ? Il est plus simple de partir en ligne droite que de faire le tour. Si les adeptes de la science ne peuvent répondre à cette question, il est impossible que la Terre soit ronde.

« Si la Terre est ronde, le Soleil ne pourra pas éclairer tout le monde. »

Ici encore, les croyants de la Terre plate suggèrent une théorie assez loufoque. D’après eux, si notre planète était une sphère, plusieurs pays du monde seraient plongés dans l’ombre, tandis que d’autres pourraient profiter du soleil toute l’année.

« En regardant l’horizon, vous ne verrez rien. »

Cette thèse paraît tellement illogique aux yeux des scientifiques. Pourtant, plusieurs personnes l’utilisent en guise d’argument. D’après ces croyants, si la Terre avait bel et bien une forme sphérique, il serait possible d’observer tout l’univers à l’œil nu.

« La planète bleue est un disque juché sur le dos de quatre éléphants, piliers de la Terre, eux-mêmes transportés sur le dos d’une immense tortue qui transporte notre planète à travers l’univers. »

Cette théorie mystique du disque-monde est aussi très populaire sur les réseaux sociaux. Elle a été évoquée pour la première fois en 1983 et rendue populaire par l’écrivain britannique Terry Pratchett. Elle décrit un monde imaginaire.

La Terre plate est bien plus qu’un simple mythe…

Un astronaute fait une sortie dans l’espace. Crédit : peepo

La Terre plate et toutes les théories la concernant vont au-delà d’un simple mythe. Pour les platistes, il s’agit d’une vérité à prouver. Une des raisons pour lesquelles un de ses membres, Mike Hughes, s’est mis dans la fabrication de fusées depuis de nombreuses années. Son objectif était de partir sur la Lune pour prouver que la NASA a inventé des mensonges. Malheureusement, il perd la vie à la suite d’un crash d’une de ses inventions. Voici ce que disait ce membre du Flat Earth Society avant ce drame : « Je m'attends à voir un disque plat de là-haut. Cependant, je serai honnête. Si je vois que la Terre est une sphère ou une boule, je vous dirai, les gars, je me suis planté, la Terre est ronde. ».

Depuis plusieurs années, la théorie selon laquelle la Terre est plate est devenue un véritable complot contre la CIA et la NASA. Certains essaient de susciter le doute dans l’esprit des internautes. Ils avancent davantage que ces organismes ne font que mentir et qu’il est impossible que l’Homme puisse marcher la tête en bas. Nombreux sont ceux qui adhèrent à cette théorie. Et pour cause, les croyants et les membres de la Flat Earth Society ne cessent de proposer de nouvelles approches sur Internet. Les vidéos sur YouTube prennent de plus en plus d’ampleur et se montrent convaincantes. Après avoir vu une de ces théories platistes, vous serez amené à chercher à toujours voir plus. Les suggestions sur cet algorithme vous plongeront dans un cercle et si vous ne faites pas attention, vous pourrez vous laisser emballer par cette idée. Rien qu’en France, 1 personne sur 10 est convaincue que la Terre est plate.