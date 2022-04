Test de personnalité : le fruit que vous choisirez désignera ce que vous détestez le plus chez vous

Voici un test de personnalité étonnant, qui révélera le trait de caractère que vous détestez le plus chez vous… en choisissant uniquement un fruit.

Les tests de personnalité sont nombreux et permettent d’en savoir un peu plus sur nous-mêmes en répondant à des questions ou en faisant des choix. Faire un choix : c’est ce que propose un tout nouveau test de personnalité, qui consiste à choisir un fruit parmi six autres afin de savoir quel trait de caractère nous détestons le plus chez nous.

Parmi les six fruits proposés, on retrouve la pomme, le raisin, la banane, l’orange, la fraise et la noix de coco.

Crédit photo : En la hora

Tous ces fruits sont bien différents par leur goût, leur couleur et leur texture. Pour commencer le test, observez bien les images et choisissez le fruit qui vous tente le plus. Il ne vous reste ensuite plus qu’à regarder ce qu’il révèle de votre caractère.

La pomme

Associée au fruit défendu, la pomme évoque la passion et les émotions fortes. Si vous avez choisi la pomme, cela signifie que vous êtes une personne vulnérable et naïve et que vous prêtez une grande attention à ce que vos proches pensent de vous.

Le raisin

Si vous avez choisi le raisin, cela signifie que vous êtes quelqu’un de plutôt pessimiste, qui voit toujours le côté négatif. Vous réfléchissez beaucoup avant de prendre une décision et vous cherchez toujours à tout anticiper.

La banane

Les personnes qui choisissent la banane sont généralement très joyeuses et insouciantes. Ce dernier trait de caractère peut rapidement être détesté si vous ne vous méfiez pas assez des autres et que vous semblez trop désinvolte. En effet, vous pourriez ne jamais être pris au sérieux.

L’orange

Tout comme pour la banane, les personnes qui choisissent l’orange sont des individus joyeux et optimistes. Incapables de dire non, ils acceptent tout ce qu’on leur demande.

La fraise

Si vous avez choisi la fraise, vous êtes quelqu’un de très romantique, qui n’hésite pas à faire des sacrifices pour rendre les autres heureux. Attention à bien penser à vous de temps en temps.

La noix de coco

Les personnes qui choisissent la noix de coco se soucient peu du regard des autres et ont tendance à n’en faire qu’à leur tête. Elles ont une grande carapace et ont du mal à exprimer leurs émotions.