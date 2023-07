Toulouse : en pleine dispute, elle arrache le pénis de son conjoint infidèle

En Haute-Garonne, une femme âgée de 36 ans aurait arraché une partie du pénis de son mari infidèle lors d’une violente dispute.

Il n’est jamais bon de tromper sa partenaire ! Au-delà du préjudice moral causé, un tel affront peut avoir des conséquences physiques irréversibles pour… le conjoint coupable d’adultère !

C’est ce qui s’est passé le week-end dernier à Portet-sur-Garonne, au sud de Toulouse, comme nous l’apprend La Dépêche. Dans la soirée du 9 au 10 juillet, les secours sont intervenus au domicile d’un couple qui venait de se disputer assez violemment.

L’homme de 45 ans serait rentré alcoolisé d’une soirée, suscitant les soupçons de sa compagne. Cette dernière aurait pris le smartphone de son conjoint pour en avoir le coeur net, ce qui a fait éclater la dispute conjugale lorsque l’homme a tenté de récupérer son téléphone.

La peau du pénis et le prépuce arrachés !

La jeune femme aurait alors saisi le sexe de son mari et l’aurait tiré très fortement, jusqu’à ce qu'il lâche. Elle a tiré tellement fort que la peau de son pénis et le prépuce ont été arrachés, laissant des “plaies impressionnantes”. En outre, le conjoint infidèle avait également une partie de l’oreille arrachée.

Conscient mais très souffrant à l’arrivée des secours, l’homme ne souhaitait pas être pris en charge mais les pompiers l’ont convaincu d’aller à l’hôpital. S’il n’est pas en danger, le traumatisme physique est très certainement important.

Deux jours après les faits, la police est intervenue pour interpeller et placer en garde à vue l’épouse pour “violences volontaires aggravées”. Son audition pourrait s'étendre jusqu'au jeudi 13 juillet, au plus tard, en fonction de la gravité de la blessure et de l'ITT qui sera prescrite par le médecin légiste à l'époux. En parallèle, le mari a été entendu par les gendarmes, dès sa sortie de l’hôpital, pour les violences infligées à sa femme.