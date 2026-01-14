En colère, les agriculteurs déversent 20 tonnes de pommes de terre... devant l'Assemblée nationale

Alors qu’ils attendent de pied ferme des actes du gouvernement, les agriculteurs ont déversé des tonnes de pommes de terre dans les rues parisiennes. Ils invitent la population à se servir afin de rappeler leur rôle essentiel.

La colère des agriculteurs ne faiblit pas. Depuis plusieurs jours, les producteurs se mobilisent aux quatre coins de la France pour protester contre l’accord européen sur le Mercosur. Pour rappel, il s’agit d’un accord entre l’Union européenne et l’Amérique du Sud qui prévoit d’éliminer 90 % des droits de douane pour les produits provenant des deux continents. Sauf que les produits agricoles du Mercosur ne répondent pas à des exigences en matière de sécurité alimentaire ou animale alors que les exportateurs européens sont tenus de les respecter.

C’est dans ce contexte tendu que, depuis ce mardi 13 janvier, des dizaines de tracteurs stationnent devant l’Assemblée nationale. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu a promis de faire une annonce sur le sujet cet après-midi. Mais en attendant, les agriculteurs ont réservé une étonnante surprise aux Parisiens.

20 tonnes de pommes de terre offertes aux Parisiens

Crédit photo : Belpress/ Maxppp

Avant d’obtenir les « actes concrets et immédiats » qu’ils demandent, les agriculteurs ont déversé près de 20 tonnes de pommes de terre sur le pont de la Concorde, situé en face de l’Assemblée nationale. Ainsi, ils invitent les Parisiens à venir se servir gratuitement.

« Notre travail, c’est de nourrir la population. Nous sommes fiers de notre métier. Donc ici, nous les déversons, pas pour les jeter, mais pour que les Parisiens puissent se servir et se nourrir avec ces pommes de terre. Nous fournissons même des sacs pour qu’ils puissent repartir avec », raconte Christophe Chambon, secrétaire général adjoint de la FNSEA, à BFMTV.

Ce mercredi matin, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont quitté Paris avec leurs tracteurs tôt dans la matinée, selon l’AFP.

Un nouveau rassemblement est toutefois attendu jeudi 15 janvier dans la capitale.