En colère, les agriculteurs déversent 20 tonnes de pommes de terre... devant l'Assemblée nationale

Par |

Pommes de terre déversées devant l'Assemblée nationale

Alors qu’ils attendent de pied ferme des actes du gouvernement, les agriculteurs ont déversé des tonnes de pommes de terre dans les rues parisiennes. Ils invitent la population à se servir afin de rappeler leur rôle essentiel.

La colère des agriculteurs ne faiblit pas. Depuis plusieurs jours, les producteurs se mobilisent aux quatre coins de la France pour protester contre l’accord européen sur le Mercosur. Pour rappel, il s’agit d’un accord entre l’Union européenne et l’Amérique du Sud qui prévoit d’éliminer 90 % des droits de douane pour les produits provenant des deux continents. Sauf que les produits agricoles du Mercosur ne répondent pas à des exigences en matière de sécurité alimentaire ou animale alors que les exportateurs européens sont tenus de les respecter.

C’est dans ce contexte tendu que, depuis ce mardi 13 janvier, des dizaines de tracteurs stationnent devant l’Assemblée nationale. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu a promis de faire une annonce sur le sujet cet après-midi. Mais en attendant, les agriculteurs ont réservé une étonnante surprise aux Parisiens.

20 tonnes de pommes de terre offertes aux Parisiens

Tracteurs d'agriculteurs lors d'une manifestation à ParisCrédit photo : Belpress/ Maxppp

Avant d’obtenir les « actes concrets et immédiats » qu’ils demandent, les agriculteurs ont déversé près de 20 tonnes de pommes de terre sur le pont de la Concorde, situé en face de l’Assemblée nationale. Ainsi, ils invitent les Parisiens à venir se servir gratuitement.

« Notre travail, c’est de nourrir la population. Nous sommes fiers de notre métier. Donc ici, nous les déversons, pas pour les jeter, mais pour que les Parisiens puissent se servir et se nourrir avec ces pommes de terre. Nous fournissons même des sacs pour qu’ils puissent repartir avec », raconte Christophe Chambon, secrétaire général adjoint de la FNSEA, à BFMTV.

Ce mercredi matin, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont quitté Paris avec leurs tracteurs tôt dans la matinée, selon l’AFP.

Un nouveau rassemblement est toutefois attendu jeudi 15 janvier dans la capitale.

Suivez nous sur Google News
Agriculteur Assemblée nationale

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Philippe Etchebest et les agriculteurs
« Irrationnel » : dépité, Philippe Etchebest soutient les agriculteurs et déplore l'intervention d'une police qui « respecte les ordres »
Olivier Berthe, agriculteur accusé de tapage nocturne pour avoir nourri ses bêtes à 6h du matin
« Y a des gens qui dorment »  : son voisin agriculteur nourrit ses vaches à l'aube... elle porte plainte
Paquets de préservatifs / Assemblée nationale
Exaspéré par le comportement des députés, il envoie 600 préservatifs à l’Assemblée pour qu’ils… « ne se reproduisent pas »
Antoine et Karine Lemarchand
Pour la première fois dans «L’amour est dans le pré», un agriculteur n'a reçu aucune lettre, M6 appelle à l'aide
Façade d'une restaurant MsDonald's
McDonald's France s'engage aux côtés des agriculteurs français