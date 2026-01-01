« Un 8 sur 10 mérite une exception » : menacée d'expulsion, une femme « sidérée » par la remarque d'Elon Musk sur son physique

Une citoyenne américaine âgée de 19 ans, vivant au Danemark depuis ses 9 ans, s’est vue refuser la nationalité danoise. Une hérésie pour Elon Musk qui estime que la jeune femme devrait être une exception grâce à son physique.

C’est le genre de soutien dont on se passerait bien ! Audrey Morris a tout simplement halluciné en découvrant la remarque sexiste d’Elon Musk à son propos. Cette citoyenne américaine âgée de 19 ans vit à Aarhus, au Danemark, depuis l’âge de ses 9 ans. Elle avait quitté Los Angeles pour suivre sa mère au Danemark qui poursuivait son doctorat.

Si les papiers de sa mère ont été facilement régularisés, Audrey avait un simple permis de résidence en tant qu’enfant accompagnant, qui a expiré en juin dernier. Passée proche de l’expulsion, la jeune femme a réussi à obtenir un nouveau permis de résidence pour une durée de 10 ans. Cependant, elle s’est vue refuser la citoyenneté danoise, contrairement à sa mère et son frère âgé de 15 ans.

Crédit photo : Audrey Morris

Son histoire, devenue médiatisée aux États-Unis, est arrivé aux oreilles d’Elon Musk qui n’a pas manqué de réagir à sa manière sur son réseau social X :

« Toute personne qui atteint un 8 ou plus en termes d’attirance physique devrait bénéficier d’une exception »

Crédit photo : Elon Musk

La réponse cinglante d’Audrey Morris

Si le message a depuis été supprimé, Audrey Morris n’a pas manqué de réagir à ce tweet qui ne l’a pas fait rire. Elle a déclaré au Daily Beast que le commentaire d’Elon Musk était « complètement dingue » et qu’elle était déçue que cette affaire se réduise à son apparence physique plutôt qu’à son brillant parcours scolaire, son engagement en tant que bénévole ou le fait qu’elle ait grandi dans le pays scandinave.

Crédit photo : Audrey Morris

Si elle affirme qu’elle n’était pas surprise d’entendre un tel commentaire, elle était surtout choquée que cela vienne d’Elon Musk.

« Depuis le début, dès que mon affaire a été rendue publique, tout a tourné autour des apparences et du fait que : oh, elle est blonde et elle est blanche… Donc, ce qu’il a dit en soi ne m’a pas choquée, mais venant de lui, oui, je suis sidérée. Ça aurait été vraiment génial s’il avait dit quelque chose comme : Regardez tout ce qu’elle a accompli dans le milieu universitaire »

Même si elle était choquée du commentaire du PDG de Tesla, elle reconnaît que ce dernier aura peut-être le mérite d’attirer l’attention sur sa situation.