Dans cette résidence, le loyer est à 0,88 euro par an et il n'a pas bougé depuis 500 ans !

En Allemagne, un village d’irréductibles résiste encore et toujours à l’inflation du prix de l’immobilier, et ce depuis 5 siècles. Le loyer y coûte l’équivalent de… 88 centimes d’euros à l’année.

Une véritable anomalie ! Dans une société où les prix de l’immobilier grimpent sans cesse, la résidence Fuggerei, à Augsbourg, fait figure d’exception car ses loyers n’ont pas augmenté depuis 1521. La résidence, qui s’étend sur un terrain de 15 000 mètres carré, est composée de 142 logements, d’une superficie moyenne de 60 mètres carré.

Mais comment expliquer des loyers aussi bas ? Retour en 1521 ! À l’époque, Jakob Fugger, un riche commerçant bavarois, avait construit ce complexe de logements pour héberger décemment les ouvriers qui travaillaient dans ses usines. Il venait sans le savoir de lancer le concept de logement social.

Crédit photo : Résidence Fuggerei

La résidence a survécu à son bâtisseur et traversé les siècles, tout comme les tarifs qui étaient vigueur au XVIème siècle. Cinq cents ans plus tard, le « complexe Fuggerei » est définitivement un lieu à part.

Des loyers bas mais des règles strictes à respecter

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Cet hébergement quasi gratuit n’est pourtant pas accessible à tout le monde. Pour postuler à un logement, les critères sont stricts. Ces appartements sont réservés aux Augsbourgeois, catholiques, ce qui peut être considéré comme de la discrimination, et en précarité financière.

Crédit photo : Résidence Fuggerei

La liste des exigences ne s’arrête pas là, les locataires doivent respecter un règlement intérieur qui prévoit notamment un couvre-feu à 22 heures. En cas de violation de l’horaire, une pénalité de 50 centimes s’applique, à laquelle doivent s’ajouter trois prières quotidiennes en l’honneur des actuels propriétaires des lieux.

Par ailleurs, chaque résident doit donner un peu de son temps pour « accomplir de petits services pour le bien commun ». Cela passe notamment par du jardinage et du gardiennage. La renommée de la résidence Fuggerei est telle qu’un musée proposant notamment de visiter un « appartement témoin » accueille des touristes venus du monde entier. L’entrée est fixée à 8 € par personne, l’équivalent de 9 ans de loyers…