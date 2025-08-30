Il trouve 500 euros oubliés à un distributeur de billets... et les remet à la police

En Espagne, un homme s’est rendu à un distributeur de billets pour retirer de l’argent quand il a trouvé une liasse de 500 euros abandonnée au distributeur. Au lieu de les prendre, il a décidé de les remettre à la police.

Qu’auriez-vous fait dans une telle situation ? En Espagne, à Salamanque, un homme voulait retirer de l’argent. Pour cela, il s’est rendu à un distributeur automatique de billets. Mais sur place, il s’est aperçu qu’une liasse de billets était sortie du distributeur, comme si quelqu’un avait oublié de la récupérer. Au total, 500 euros avaient été abandonnés à cet endroit.

Plutôt que de prendre cet argent pour lui, l’homme a décidé de remettre l’ensemble des billets à la police, selon des faits rapportés par l’agence Europa Press.

Il remet les 500 euros à la police

Rapidement, les policiers ont retrouvé le propriétaire des billets grâce à l’heure approximative du retrait ainsi que le montant indiqué. La personne qui avait retiré cet argent avait patienté quelques minutes après sa demande, mais aucun billet n’était sorti du distributeur. Elle est alors partie, pensant que l’argent ne viendrait jamais. Mais finalement, les 500 euros sont bien arrivés et plus personne n’était là pour les récupérer.

Après avoir été contactée par la police, la personne a pu récupérer ses 500 euros, n’ayant pas encore été remboursée par la banque. Cette histoire permet de rappeler quelques règles de prudence. Si les billets que vous avez demandés ne sortent pas du distributeur, prévenez immédiatement la banque concernée. Faites également attention aux risques de piratage aux distributeurs automatiques en veillant à cacher votre code confidentiel, comme le recommande Midi Libre. Pensez également à faire ce geste avant d’insérer votre carte bancaire dans un distributeur, par mesure de sécurité.

Que faire si l’on trouve des billets ?

Si vous aviez été dans la situation de cet Espagnol, qu’auriez-vous fait ? Auriez-vous pris l’argent ou l’auriez-vous vous aussi confié à la police ? Bien qu’il puisse être tentant de tout garder pour soi, attention : nous n’avons en réalité pas le droit de garder de l’argent trouvé sur la voie publique. En effet, cet argent ne nous appartient pas et vous pourriez écoper d’une amende pour vol si la personne qui a perdu ses billets les réclame.

Des informations qui sont bonnes à savoir pour éviter les ennuis !