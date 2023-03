Un bonheur n'arrive jamais seul, elle devient grand-mère puis... accouche de son 5e enfant le lendemain

Devenir maman et grand-mère quasiment le même jour. Voici l’histoire insolite d’une Jurassienne, que l’on vous présente aujourd’hui.

Un bonheur n’arrive jamais seul !

C’est certainement ce que doit se dire une certaine Jessica Jourdan, qui a eu la joie de devenir grand-mère et… maman à quelques heures d’intervalle.

#Jura #Insolite C’est la petite histoire insolite de ce début d’année à la maternité de Lons-le-Saunier. Jessica Jourdan a accouché lundi. La veille, son fils aîné est devenu papa et a fait d’elle une heureuse grand-mère.

https://t.co/rQGR2pcD9S pic.twitter.com/PpVfjwYBaH — Le Progrès Jura (@JuraProgres) March 2, 2023

Elle devient grand-mère puis… maman pour la 5e fois le lendemain

Cette mère de famille, originaire de Champagnole (Jura), a ainsi accouché de son cinquième enfant ce lundi 27 février, au lendemain de la naissance de sa petite-fille Zaynah, fruit des amours de son fils Dylan et de sa bru Célia.

Une situation pour le moins insolite qui emplit de joie toute la petite famille, dont les membres se relaient pour se rendre au chevet des deux mamans dans leur chambre de la maternité de Lons-le-Saunier.

Déjà mère de quatre enfants (Dylan, 20 ans, Timéo, 10 ans, Noah, 8 ans et Kays, 1 an), Jessica accueille donc un cinquième bambin dans sa désormais grande tribu.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

« J’ai eu Dylan lorsque j’avais 20 ans. Lui et sa compagne ont appris qu’ils attendaient un enfant en juillet 2022 et moi en septembre. Cela a été un sacré choc pour tout le monde. Très vite, je me suis dit que j’allais élever mon enfant et sans doute beaucoup m’occuper de ma petite-fille en même temps », confie ainsi Jessica à nos confrères du Progrès.

« C’est un truc exceptionnel qui nous arrive. Je réalise seulement maintenant qu’en l’espace d’une journée, j’ai eu une fille et un petit frère », ajoute Dylan.

« Nous sommes une famille très soudée, et nous sommes souvent ensemble. Nous allons ressortir ensemble de la maternité », conclut Jessica.