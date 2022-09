Une grand-mère de 74 ans se fiance à un homme de 27 ans et prouve que l'amour n'a pas d'âge

Au Texas, une arrière-grand-mère âgée de 74 ans et un jeune homme de 27 ans se sont fiancés. Malgré le regard des autres, ils sont heureux et affirment que l’amour n’a pas d’âge.

Kathi Jenkins est une femme âgée de 74 ans qui est l’arrière-grand-mère de 36 enfants. Elle s’est récemment fiancée avec un jeune homme âgé de 27 ans, Devaughn Aubrey.

Au total, 47 années séparent les deux amoureux, mais le couple assume pleinement sa différence d’âge.

Crédit photo : @devaughnfirebornstarchild

Kathi et Devaughn sont fous amoureux et n’écoutent pas les critiques. Si leur relation n’a pas tout de suite été acceptée par leur entourage, leur famille a finalement accepté la situation quand ils se sont fiancés.

Un couple de 47 ans d’écart

Kathi et Devaughn se sont rencontrés en 2021 sur le site de rencontres Adult FriendFinder. Ils ont immédiatement eu un coup de foudre réciproque.

« Elle est tellement parfaite pour moi, a confié le jeune homme. Elle a beaucoup d’expérience et m’apprend énormément de choses. Nous ne nous disputons jamais, nous pouvons toujours parler sans crier et je lui fais entièrement confiance. Peu importe qu’elle ait besoin d’un déambulateur, cela ne m’a jamais dérangé. À cause de notre différence d’âge, les gens supposent que Kathi est riche et que je veux son argent, ce qui n’est pas du tout le cas. »

Crédit photo : @devaughnfirebornstarchild

Même son de cloche du côté de la femme plus âgée, qui affirme que cette relation est la plus « saine » qu’elle n’ait jamais eu.

« Personne ne m’a jamais aimée de cette façon. Devaughn est gentil et d’un grand soutien. Il pense que je suis belle, talentueuse et intelligente. Je pense que nous devrions tous faire ce qui nous rend heureux sans se préoccuper de ce que pensent les gens. Certains disent que c’est inapproprié mais cela nous convient. Si vous aimez quelqu’un de plus vieux, foncez, faites ce qui vous rend heureux », a-t-elle déclaré.

Bien que Kathi ait eu quatre enfants, qu’elle soit la grand-mère de 13 petits-enfants et l’arrière-grand-mère de 36 arrières-petits-enfants, elle n’a jamais été mariée. Ainsi, le jour où elle dira « oui » à Devaughn sera une première pour elle. Ce ne sera pas le cas du jeune homme qui s’est déjà marié quand il avait 24 ans. Quoi qu’il en soit, ce couple est pleinement heureux et prouve définitivement que l’amour n’a pas d’âge.