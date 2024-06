“C'est le gars de Despacito” : le chanteur Hervé découvre que les CD de son album jouent une autre musique que la sienne

Ce vendredi 31 mai, le chanteur pop-rock Hervé sortait son nouvel album. Seulement voilà, en découvrant son projet en format CD, il se rend compte qu’il s’agit de l’album d’un autre artiste.

Hervé, avait “envie de pleurer et de rigoler en même temps”. Et on peut le comprendre ! Ce vendredi 31 mai, l’artiste sortait son nouvel album intitulé “Adrénaline”. Cependant, sur les réseaux sociaux, il reçoit très rapidement des messages qui lui indiquent qu’un “mec chante en espagnol” sur son disque.

Plutôt perplexe, Hervé, qui est alors en pleine promotion, veut en avoir le cœur net et se décide à écouter son album sous format physique, en CD. Il réalise que c’est bien “le gars de Despacito” sur tous les CD. Au premier abord, le chanteur pense qu’il s’agit d’un canular : “Comme j’aime bien déconner sur les réseaux, j’ai pensé que c’était une blague de collègues ou de fans qui se sont dits : on va faire une blague à Hervé”.

En réalité, il ne s’agit pas d’une blague mais d’un bug informatique provenant de l’usine fabriquant les CD en France : “Il n’y a qu’à moi que ça arrive. J’ai fait, je crois, le meilleur disque de ma vie et c’est Luis Fonsi dessus”. Le chanteur portoricain Luis Fonsi, qui est chez Universal Music comme Hervé, a sorti son album “El Viaje” le 17 mai dernier. Et c'est donc son album qui se retrouve bizarrement sur le format physique de l'album d'Hervé.

Heureusement pour Hervé, la version numérique de son album ne souffre d’aucun bug et il est donc possible de découvrir son projet sur les plateformes de streaming. Pour la version physique, Hervé pense que la maison de disques va régler tout cela en interne dans les plus brefs délais : “Je pense qu’ils vont se débrouiller avec les assurances. Ce n’est pas la mise en place de Billie Eilish non plus”.

Même s’il a dû être dégoûté de découvrir ce gros bug, qui impactera certainement les chiffres de vente, Hervé préfère garder son humour : “Comme ça, je laisse une petite longueur d’avance à SCH”.

Ce genre de mésaventure était déjà arrivé en 2022 sur un vinyle du groupe Les Wampas qui contenait des morceaux du chanteur Cali.