Un enfant de 10 ans meurt écrasé après que sa mère adoptive de 154 kg se soit assise sur lui pendant 5 minutes

La mère de famille est restée assise sur le garçon durant quelques minutes, selon les autorités.

C’est une histoire pour le moins étrange qui s’est déroulée aux États-Unis fin 2024. Un jour, Jennifer Wilson, qui officie comme famille d’accueil dans l’Indiana, a informé la police que l’un de ses enfants, Dakota Stevens, avait disparu après « avoir fait des siennes ».

La mère de famille a raconté que l’enfant de 10 ans s’était enfui de la maison après une dispute. Elle l’a finalement retrouvé chez un voisin, mais le petit garçon l’avait menacée de quitter encore une fois la maison, relate le New York Post.

Cherchant à le retenir et à l’empêcher de partir, Jennifer Wilson s’est ruée sur Dakota qui se trouvait dans la cour avant de la maison. La mère de famille, qui pèse 154 kilos selon les autorités, l’a retenu et s’est assise sur l’abdomen de l’enfant de 41 kilos, près de son cou et de sa tête, révèle le média australien News.com.au.

Six ans de prison pour avoir étouffé le garçon

Crédit photo : takasuu/ iStock

Alors qu’elle était assise sur Dakota, Jennifer Wilson cherchait à joindre l’assistante sociale du garçon. Durant tout le temps qu’a duré l’appel, Dakota n’a cessé de crier, comme l’ont montré les images de la caméra de surveillance. Mais au bout d’un moment, Dakota a arrêté de crier et ne bougeait plus.

Dans sa déclaration faite à la police, Jennifer Wilson a déclaré qu’elle pensait que Dakota faisait semblant. Ce n’est qu’au moment où elle a retourné l’enfant qu’elle a constaté que ses paupières étaient pâles et que quelque chose n’allait pas. Jennifer Wilson a ordonné à l’un de ses enfants de contacter les secours en remarquant que Dakota ne respirait plus.

Crédit photo : New York Post

Quand la police et les secours sont arrivés sur place, ils ont constaté que le garçon n’avait plus de pouls et que la mère semblait « visiblement désemparée ». Le garçon a été transporté dans un hôpital voisin mais n’a pas pu être sauvé. Les médecins ont débranché son respirateur artificiel deux jours plus tard.

Jennifer Wilson a plaidé coupable d'homicide involontaire et a déclaré s’être assise sur Dakota pendant cinq minutes. Elle risque six ans de prison. On apprend également que sa licence de famille d’accueil était suspendue et qu’elle était sous le coup d’un d'examen en vue d'une révocation permanente.