Elle réclame des sièges d'avion gratuits pour les personnes en surpoids et veut que les autres passagers paient la différence

Une voyageuse « grande taille » réclame des billets d'avion gratuits pour les personnes en surpoids. Un souhait légitime ?

C’est une demande particulière qui ne devrait pas manquer de faire réagir !

Une influenceuse nord-américaine de « grande taille » a récemment réclamé que les personnes en surpoids puissent bénéficier de sièges supplémentaires gratuits dans les avions, pour pouvoir s’asseoir confortablement.

Créatrice de contenus spécialisée dans les voyages, Jaelyn Chaney - elle-même de forte corpulence - souhaite ainsi que les personnes obèses se fassent rembourser systématiquement les sièges qu’elles prennent en plus pour voyager sereinement.

C’est en substance ce qu’elle demande aux compagnies aériennes ainsi qu’à la FAA, l’autorité fédérale qui gère les transports aériens aux États-Unis.

Vers un remboursement des sièges d’avion supplémentaires pour les personnes en surpoids ?

Jaelyn a toutefois reconnu qu’elle ignorait combien pourrait coûter une telle mesure, tout en proposant que les autres passagers, qui ne sont pas en surpoids, contribuent financièrement à cette gratuité. Ce qui impliquerait bien sûr une hausse du prix des billets pour ces voyageurs.

« En tant que voyageurs de grande taille, mon partenaire et moi-même avons malheureusement été victimes de discrimination et d'inconfort en avion », explique-t-elle ainsi dans une pétition, en ligne qui a été d’ores et déjà été signée par environ 5 700 internautes.

« Tous les passagers de grande taille devraient bénéficier d'un siège supplémentaire gratuit, voire de deux ou trois sièges en fonction de leur poids, afin de répondre à leurs besoins et d'assurer leur confort pendant le vol (…) Les compagnies aériennes devraient offrir un remboursement aux passagers de grande taille qui achètent des sièges supplémentaires de manière indépendante. Il devrait s'agir d'une procédure simple, accessible en ligne ou par l'intermédiaire du service clientèle », ajoute l’influenceuse, originaire de Vancouver (Canada).

« Lors d'un vol entre Pasco et Denver, mon fiancé a fait l'objet de commentaires haineux, de regards désapprobateurs et même d'un refus de s'asseoir à côté de lui, ce qui équivaut à de la discrimination (…) De même, sur un autre vol, j'ai été forcée d'occuper un seul siège avec des accoudoirs inamovibles qui m'ont causé des douleurs et des ecchymoses », raconte-t-elle encore.

Pour argumenter sa demande, Jaelyn Chaney a par ailleurs montré les difficultés rencontrées par les personnes obèses qui voyagent en avion, à travers plusieurs vidéos postées sur Instagram.

Sa demande est-elle légitime ?

Le débat est lancé.