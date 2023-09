Un enfant nourri pendant 2 ans au lait maternel se retrouve entre la vie et la mort, la mère condamnée

Nourrir son enfant au lait maternel est un acte plutôt naturel, cela va sans dire. Aujourd'hui, nous avons toutefois le choix entre cette option ou du lait en biberon, et la mère dont il est question a choisi d'alimenter son bébé au lait maternel. Pendant bien trop longtemps.

Presque uniquement du lait maternel pendant plus de 2 ans !

Quand on vient d'avoir un enfant, lui donner le sein est un réflexe tout à fait normal et pour beaucoup, il s'agit d'un geste également très symbolique, très puissant, en plus d'apporter tous les nutriments nécessaires au développement d'un nourrisson. Mais après quelques mois, généralement entre quatre et six mois après la naissance, il est nécessaire de varier l'alimentation du bébé et de l'amener à manger des aliments de tous les jours, progressivement.

Ce qui n'est pas vraiment le cas de cette mère qui au lieu de suivre ces règles pourtant primordiales… a nourri son bébé presque exclusivement au lait maternel pendant deux ans et demi ! La seule autre source alimentaire qui lui était (parfois) donnée était des soupes contenant des Oméga 3. Un régime extrêmement nocif pour l'enfant qui s'est retrouvé dans un état tout aussi inquiétant.

Crédit image : iStock

La mère condamnée

Devant le fait accompli (qui s'est déroulé en Belgique en 2018, précisons-le), l'enfant a rapidement été hospitalité. Son pronostic vital était engagé et pour cause : à l'âge de deux ans et demi, son poids était similaire à celui d'un bébé de moins de six mois seulement. À l'époque, c'est le grand-père paternel qui avait donné l'alerte, la mère assurant avoir agi "par amour".

Une procédure judiciaire a donc été entamée et aujourd'hui, la cour d'appel de Bruxelles a rendu son verdict : la mère vient d'être condamnée à deux ans de prison, avec un sursis de trois ans, pour privation d'aliments et de soins à son enfant. La garde lui a également été retirée, l'enfant vivant désormais avec son père aux États-Unis. L'accusée a toutefois exprimé son souhait d'aller en Cour de cassation…

Crédit image : iStock