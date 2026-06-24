Un garçon de 12 ans se fait passer pour un nain après avoir été surpris en train de conduire sans permis sur l'autoroute

Une scène peu banale s’est produite le 15 juin 2026 dans le sud de la Chine : un garçon de 12 ans a tenté de se faire passer pour un adulte atteint de nanisme après avoir été intercepté au volant d’une voiture sur l’autoroute.

Un enfant qui ne manque pas d’imagination.

Du haut de ses 12 ans, le jeune Luo n’a pas froid aux yeux. Il n’a pas hésité à prendre le volant d’une voiture et à parcourir une autoroute très fréquentée pendant plusieurs heures, sans permis, avant d’être repéré par les forces de l’ordre.

Loin de se laisser intimider, il a alors tenté de convaincre les autorités qu’il était un adulte atteint de nanisme. Un coup de bluff audacieux qui n’a pas trompé les policiers.

Crédit Photo : Guilin Traffic Police

Un enfant de 12 ans se fait passer pour un adulte de petite taille au volant d’une voiture

Cette scène digne d’un film s’est déroulée le 15 juin 2026 à Guilin, ville touristique de la province du Guangxi, dans le sud de la Chine, rapporte le Daily Star.

Le garçon a éveillé les soupçons sur son âge lorsqu’il s’est présenté au poste de péage de Gaotian sans disposer de l’argent nécessaire pour régler les frais de passage.

Crédit Photo : Guilin Traffic Police

En s’approchant du véhicule, les employés du péage ont rapidement remarqué que le conducteur paraissait très jeune et ont décidé de l’interroger.

Luo a alors fait preuve de sang-froid, affirmant avec aplomb être majeur et expliquant sa petite taille par un cas de nanisme. Mais sa tentative n’a pas fonctionné et les agents ont immédiatement alerté la police.

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Un véhicule volé

Lors de son interpellation, les agents ont constaté que l’automobiliste ne possédait évidemment aucun permis de conduire.

Ce dernier a expliqué qu’il se rendait chez sa grand-mère, que la voiture appartenait à sa tante et qu’il n’avait jamais conduit auparavant, assurant avoir appris « sur le tas » au cours du trajet, qui aurait duré près de six heures.

Crédit Photo : Guilin Traffic Police

Le hic ? Le jeune chinois s’est avéré être un menteur. L’enquête a révélé que le véhicule avait en réalité été volé à son voisin. Luo aurait appris à conduire en secret avec plusieurs de ses amis dans sa ville d’origine.

Selon nos confrères, aucune sanction officielle n’a été prononcée contre le garçonnet ni contre ses parents. Les autorités ont toutefois tenu à souligner les dangers de cette escapade particulièrement imprudente.

La police a également reproché au père son manque de surveillance, lui rappelant qu’il pourrait être tenu civilement responsable en cas de dommages causés par son fils. Elle lui a ordonné de renforcer son encadrement parental et de sensibiliser davantage l’enfant aux règles de sécurité routière.