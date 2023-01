Un garçon de 8 ans disparaît lors d'une partie de cache-cache, il est retrouvé six kilomètres plus loin

Le garçonnet de 8 ans avait disparu lors d’une partie de cache-cache avec sa nounou et a été retrouvé à plusieurs kilomètres par une équipe de la police municipale.

Crédit : diego_cervo/ iStock

C’est une grosse frayeur qu’a dû avoir la nounou de ce garçon intrépide. Samedi 21 janvier, elle faisait une partie de cache-cache dans le quartier Malbosc, à Montpellier avec le garçon dont elle s’occupait, lorsque ce dernier a disparu des radars.

La nounou a tout d’abord cherché l’enfant seule, pensant qu’il se trouvait dans les parages, avant de se résoudre à faire appel à la police.

Le garçon retrouvé sain et sauf

Crédit : PictureReflex/ iStock

Comme l’indiquent nos confrères de Midi Libre, deux équipages de police se sont déplacés sur place vers 16 heures 15 pour se joindre aux recherches. Aux alentours du domicile et du quartier Malbosc, les recherches ne donnèrent rien.

Mais près d’une heure plus tard, vers 17 heures 10, l’un des deux équipages de police a finalement retrouvé le garçon de 8 ans place de la Comédie, à quelques six kilomètres d’où il avait disparu. Sain et sauf, le garçon se baladait lorsque les forces de l’ordre l’ont retrouvé. Le garçon s’est justifié en indiquant qu’il avait seulement pris le tramway pour se rendre à l'endroit où il a été retrouvé.