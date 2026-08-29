À 99 ans, il est attaqué chez lui par deux cambrioleurs armés... et les frappe jusqu'à ce qu'ils prennent la fuite

Dans les Yvelines, un homme âgé de 99 ans victime d’un cambriolage a réussi à faire fuir les deux voleurs armés, après un échange de coups.

Ce jeudi 20 août, un cambriolage a eu lieu aux alentours de 18h30 à Chatou, dans les Yvelines. Deux personnes armées se sont introduits dans le logement d’un homme âgé de 99 ans, dans un pavillon d’un quartier résidentiel tranquille.

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Les voleurs ont pénétré par effraction dans le logement puisqu’ils ont désactivé l’alarme de la maison et ont brisé une vitre pour pouvoir entrer.

L’homme de 99 ans fait fuir les voleurs

Une fois à l’intérieur, les cambrioleurs ont cherché de l’or en faisant un home-jacking, le nom que l’on donne lorsqu’un cambriolage a lieu alors que les occupants sont présents. Dans certains cas, les voleurs sont discrets et agissent lorsque les habitants dorment. Dans d’autres cas, ils peuvent se montrer violents et menaçants. C’est ce qu’ont vécu Bruno Guillon et sa famille qui ont été séquestrés en pleine nuit alors que les cambrioleurs volaient leur domicile.

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Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, certaines personnes âgées savent bien se défendre. En effet, l’homme de 99 ans propriétaire des lieux a réussi à repousser les deux hommes armés qui, après avoir reçu une série de coups, ont pris la fuite, comme lorsque ce jeune homme de 18 ans s’est jeté sur son cambrioleur pour le maîtriser en pleine nuit.

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Le nonagénaire va bien

Selon Le Parisien, les deux voleurs sont repartis avec un téléphone portable et des clés. Pendant l’effraction, la fille du nonagénaire lui a téléphoné et l’un des voleurs a répondu avant de raccrocher. La fille a alors immédiatement appelé la police et les forces de l’ordre sont arrivées rapidement sur les lieux.

Sur place, les policiers ont retrouvé l’homme de 99 ans sain et sauf. Le nonagénaire a réussi à se défendre, tout comme cette bodybuildeuse de 82 ans qui a tabassé son cambrioleur. Fin mai, une équipe de cambriolage a été interpellée et démantelée par la police. Elle aurait organisé 21 home-jacking en Seine-et-Marne et dans plusieurs départements de France.