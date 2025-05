Une star d'OnlyFans couche avec 583 hommes en 6 heures et finit à l'hôpital

Annie Knight, une jeune femme créatrice de contenus pour adultes sur OnlyFans, a dû se rendre à l’hôpital après avoir eu des rapports sexuels avec 583 hommes. Explications.

Alors que certains se donnent pour challenge de courir un marathon, pour d’autres, il s'agit d’augmenter son nombre de conquêtes, ou du moins, de rapports sexuels en un temps record. La créatrice de contenus pour adultes, Annie Knight, est connue pour être présente sur plusieurs plateformes de charme, comme Mym ou OnlyFans.

Sur son compte Instagram, la jeune femme partage des photos suggestives, comme une “vitrine” du contenu qu’elle monétise ailleurs. Aussi, elle ne se cache pas de raconter ses bonnes ou mauvaises expériences à sa communauté de plus de 200 000 abonnés. Le dernier en date ? Finir sa journée de travail à l’hôpital après avoir eu des rapports sexuels avec 583 hommes… en moins de six heures. Oui, vous avez bien lu. La cause de son hospitalisation ? Des saignements abondants. Alors qu’elle est atteinte d’endométriose, la jeune femme s’est confiée sur les réseaux sociaux sur son “challenge” qui a tourné au cauchemar.



Crédit : @AnnieKnight

583 hommes et une hospitalisation

Dans un post Instagram, elle a confié avec auto-dérision : “Être hospitalisée après avoir pris 583 hommes en une journée n'était pas sur ma carte de bingo 2025.” Elle a précisé :

“C'était vraiment un peu à vif en bas et j'ai eu une petite coupure (...) Je survivrais certainement, mais c'est assez douloureux et désagréable pour le moment.”

Avoir des rapports avec autant d’hommes, en si peu de temps, cela revient à environ une minute, par homme, à peine :

“Faire 583 en une journée, c'est beaucoup. J'avais donc un peu peur d'avoir du mal, car je n'en avais jamais fait plus de 24 en une journée auparavant.”

La star du contenu exclusif et accro aux défis, a raconté :

“Parfois, nous étions un groupe de dix personnes et huit d'entre elles avaient vraiment du mal à se relever.”

Certains participants n’arrivaient pas à être en érection face au rythme effréné de ce défi.

Crédit : @AnnieKnight

Un rythme effréné

Pour ce qui était des conditions du challenge, Annie Knight avait annoncé sa volonté de se lancer ce défi fou d’avoir un maximum de relations sexuelles. Elle avait reçu près de 2000 candidatures de partenaires. Elle a ensuite réservé un lieu, fixé des horaires d'inscription et coordonné les groupes d'hommes.

Lors du tournage, les participants recevaient des cagoules roses pour préserver leur anonymat et des préservatifs pour se protéger. Malgré son passage à l’hôpital, la jeune femme se dit être fière de ce défi relevé :

“Je me sentais bien. Je me sentais plus forte. Je me sentais heureuse.”

Il y a quelques mois, une autre créatrice de contenus pour adultes s’était lancée comme défi de coucher avec 100 hommes. Elle était d’ailleurs tombée enceinte après cette expérience. Après tout, chacun son challenge !