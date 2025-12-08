Victime d'une fausse commande, il prépare 60 pizzas pour rien, les internautes lui viennent en aide

En Bretagne, un pizzaïolo a été victime d’une fausse commande. Résultat : il a préparé soixante pizzas pour rien. Mais il a retrouvé le sourire grâce à une mobilisation sur internet.

Une blague cruelle. Dimanche 30 novembre, Benjamin Ollivier, patron de la pizzeria Ti Bigoud’Pizz à Pluguffan (Finistère) a vécu une terrible mésaventure dont il se serait bien passé.

Un pizzaïolo confectionne 60 pizzas pour rien…

En fin de journée, le pizzaïolo breton a reçu un coup de téléphone pour une commande de 60 pizzas à emporter pour 20 heures 30, rapporte Le Télégramme.

Si ce nombre peut paraître excessif, celui-ci n’a pas interpellé le gérant du restaurant pour une raison précise.

« Ça arrive parfois pour les fêtes, les anniversaires », raconte le principal concerné dans les colonnes du quotidien régional.

Crédit Photo : Ti Bigoud’Pizz / Facebook

Benjamin et son équipe se sont empressés de confectionner les plats. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu. Et pour cause : le client lui a fait faux bond.

« Arrive 20h45, et pas de nouvelles, je commence à avoir des sueurs froides », confie-t-il auprès de nos confrères.

Face à cette situation, il a décidé d’appeler la personne qu’il avait eue au bout du fil deux heures plus tôt.

« La personne qui décroche me dit qu’elle se trouve dans le sud de la France… Je comprends que c’était une fausse commande, le coup dur », se souvient le restaurateur.

Crédit Photo : Ti Bigoud’Pizz / Facebook

…et reçoit l’aide des internautes

Malgré cette péripétie, Benjamin a rapidement trouvé une solution pour écouler sa marchandise.

Dans la foulée, il a publié un message sur la page Facebook de la pizzeria où il a proposé les pizzas à un prix cassé.

« Suite à une fausse commande de 60 pizzas, nous “bradons” » nos pizzas à 5 euros pièce. Réservation à effectuer via Messenger. Il y a 20 pizzas 4 fromages, 20 pizzas indienne, 10 Régina et 10 chorizo. À venir récupérer dès demain. (…) N’hésitez pas à partager autour de vous », a-t-il écrit.

Crédit Photo : Ti Bigoud’Pizz / Facebook

À sa plus grande surprise, les internautes n’ont pas hésité à lui venir en aide. Il raconte :

« En un quart d’heure, tout était écoulé, c’était incroyable, j’ai reçu au total plus de 200 demandes: au final, on ne perd pas d’argent sur la soirée, et peut-être même qu’on se fait un peu mieux connaître ». (Benjamin Ollivier)

Pour éviter de se faire avoir à l’avenir, le jeune patron a instauré une nouvelle règle : celle de réclamer un acompte pour les commandes de plus de dix pizzas.