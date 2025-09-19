« C'est aberrant » : l'aéroport perd sa valise... et lui ordonne de payer 6 000 €

Par ·

Valises perdues dans un aéroport

Lors d’un vol en direction de Chicago, la valise d’une passagère française a disparu. Contre toute attente, elle a été contrainte de verser une somme conséquente à la compagnie aérienne responsable de la perte.

C’est le cauchemar de tout voyageur aérien : celui-ci de ne pas retrouver ses bagages sur le tapis roulant en débarquant de l’avion.

Cette mésaventure est arrivée à Florence, et celle-ci a pris une tournure pour le moins étonnante. Dans une interview accordée au Parisien, cette Française revient sur cet incident.

Les faits remontent en juillet 2022. À l’époque, la principale concernée et ses proches se rendent à l’aéroport  Paris-Charles de Gaulle.

Panneau indiquant la direction de l'aéroport Paris-Charles-de-GaulleCrédit Photo : iStock

Malgré la grève qui sévit ce jour-là, les passagers voyagent sans encombre vers Chicago, aux États-Unis.

Arrivée à destination, la famille remarque que ses valises manquent à l’appel. Et pour cause : celles-ci sont restées dans l’Hexagone en raison du bloquage du à la mobilisation des salariés grévistes de l’aéroport.

« C’était la galère, mais on s’est dit, ce n’est pas grave. De toute manière, aucun souci, Air France et l’aéroport de Paris vont nous renvoyer nos bagages », se souvient Florence auprès de nos confrères.

Résultat : les voyageurs n’ont pas d’autre choix que de se passer de leurs bagages tout au long de leur séjour américain. Une situation qui s’accompagne de frais supplémentaires.

Tapis roulant valisesCrédit Photo : iStock

Une situation « lunaire »

De retour en France, les membres de famille récupèrent leur valise. Dans la foulée, la compagnie aérienne leur verse une indemnisation pour la gêne occasionnée.

Le hic ? La valise de Florence, ainsi qu’une poussette, ne sont pas restitués. Un choc pour la propriétaire du bien, qui décide de tout faire pour mettre la main sur son bien qui renferme un objet de son enfance cher à son cœur.

Une lueur d’espoir apparaît lorsque celle-ci apprend que son bagage est stocké dans le « cube », un entrepôt dans lequel Air France conserve les valises perdues. Mais cette dernière déchante en apprenant que son sac aurait été « détruit » ou perdu pour de bon.

Zone embarquement Air FranceCrédit Photo : Shutterstock

Face à cette situation, Florence s’empresse de porter plainte contre Air France et les Aéroports de Paris (ADP).

En janvier 2024, c’est la douche froide puisque la plaignante est déboutée. Ce n’est pas tout. L’ADP exige un remboursement de frais de justice d’un montant de 6000 euros. La raison ? Le groupe pointe du doigt « une procédure abusive ».

Palais de justiceCrédit Photo : iStock

« C’est pas vrai, c’est pas possible, c’est lunaire, c’est aberrant, délirant », dénonce la victime.

Elle s’adresse ensuite aux Aéroports de Paris :

« Lâchez-nous avec cette condamnation de 6 000 euros qui est un délire total ».

Le ton est donné ! 

Source : Le Parisien
Suivez nous sur Google News
Aéroport

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un enfant seul à l'aéroport
Le passeport de leur enfant de 10 ans est expiré, ils décident de... l'abandonner à l'aéroport pour prendre leur avion
Réacteur d'un avion
Un homme se jette devant un avion sur le point de décoller... et se fait aspirer dans le réacteur
Des valises avec des rubans
Voici la raison choquante pour laquelle vous ne devriez jamais attacher un ruban à votre valise
Le Beagle Billy
Un chien des douanes détecte des produits interdits et se fait frapper par le passager
Un TikTokeur montre comment on peut tricher avec ses bagages à l'aéroport
Il dévoile une astuce de voyage «non éthique» pour faire des économies à l'aéroport, un expert alerte sur sa dangerosité