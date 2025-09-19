Lors d’un vol en direction de Chicago, la valise d’une passagère française a disparu. Contre toute attente, elle a été contrainte de verser une somme conséquente à la compagnie aérienne responsable de la perte.

C’est le cauchemar de tout voyageur aérien : celui-ci de ne pas retrouver ses bagages sur le tapis roulant en débarquant de l’avion.

Cette mésaventure est arrivée à Florence, et celle-ci a pris une tournure pour le moins étonnante. Dans une interview accordée au Parisien, cette Française revient sur cet incident.

Les faits remontent en juillet 2022. À l’époque, la principale concernée et ses proches se rendent à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Malgré la grève qui sévit ce jour-là, les passagers voyagent sans encombre vers Chicago, aux États-Unis.

Arrivée à destination, la famille remarque que ses valises manquent à l’appel. Et pour cause : celles-ci sont restées dans l’Hexagone en raison du bloquage du à la mobilisation des salariés grévistes de l’aéroport.

« C’était la galère, mais on s’est dit, ce n’est pas grave. De toute manière, aucun souci, Air France et l’aéroport de Paris vont nous renvoyer nos bagages », se souvient Florence auprès de nos confrères.

Résultat : les voyageurs n’ont pas d’autre choix que de se passer de leurs bagages tout au long de leur séjour américain. Une situation qui s’accompagne de frais supplémentaires.

Une situation « lunaire »

De retour en France, les membres de famille récupèrent leur valise. Dans la foulée, la compagnie aérienne leur verse une indemnisation pour la gêne occasionnée.

Le hic ? La valise de Florence, ainsi qu’une poussette, ne sont pas restitués. Un choc pour la propriétaire du bien, qui décide de tout faire pour mettre la main sur son bien qui renferme un objet de son enfance cher à son cœur.

Une lueur d’espoir apparaît lorsque celle-ci apprend que son bagage est stocké dans le « cube », un entrepôt dans lequel Air France conserve les valises perdues. Mais cette dernière déchante en apprenant que son sac aurait été « détruit » ou perdu pour de bon.

Face à cette situation, Florence s’empresse de porter plainte contre Air France et les Aéroports de Paris (ADP).

En janvier 2024, c’est la douche froide puisque la plaignante est déboutée. Ce n’est pas tout. L’ADP exige un remboursement de frais de justice d’un montant de 6000 euros. La raison ? Le groupe pointe du doigt « une procédure abusive ».

« C’est pas vrai, c’est pas possible, c’est lunaire, c’est aberrant, délirant », dénonce la victime.

Elle s’adresse ensuite aux Aéroports de Paris :

« Lâchez-nous avec cette condamnation de 6 000 euros qui est un délire total ».

Le ton est donné !