Il se fait mordre à l'intérieur de la gorge par une araignée et livre un témoignage terrifiant

Alors qu’il dormait profondément, Chris Cowsley, un homme de 52 ans, s’est fait mordre à l’intérieur de la gorge par une araignée. Il raconte son cauchemar.

Une expérience cauchemardesque. Le 23 juillet dernier, Chris Coxsley, un cinquantenaire, s’est fait mordre l’intérieur de la gorge par une araignée. Des faits survenus en pleine nuit à environ 3h30 du matin, alors qu’il dormait profondément.



“Je pensais que j’allais mourir”

Le facteur de profession, originaire de Hertfordshire en Angleterre, s’est confié sur ce terrible incident au média SWNS : “C’était une nuit parfaitement normale, mais je me suis réveillé en étouffant. Je ne pouvais plus respirer. J’ai dû mettre un doigt dans ma gorge pour faire entrer de l’air, mais dès que je le sortais, je n’arrivais plus à respirer.”, comme le rapporte le média Entre Nous.

Il a poursuivi son témoignage glaçant : “Je pensais que j’allais mourir”. L’homme de 52 ans a finalement réussi à contacter les urgences : “Je ne sais pas comment la pauvre dame qui a pris l’appel a compris ce que je disais parce que je ne pouvais plus parler”. Une fois les ambulanciers sur place, le constat était sans appel : l’homme avait semble-t-il avalé une araignée qui avait mordu sa luette, une excroissance qui pend à l’entrée de la gorge. “Les médecins lui ont administré une solution saline et des antibiotiques par perfusion intraveineuse”, indique Entre Nous.

Quelques heures plus tard et après la vérification des médecins, l’homme a pu rentrer chez lui. Dès son retour chez lui, le quinquagénaire assure qu’il a totalement nettoyé son intérieur : “J’ai passé l’aspirateur dans toute la maison et j’ai posé une prise anti-araignées dans le mur.”. On veut bien croire que ce type de mésaventure, ça marque. Plus de peur que de mal donc…