15 les plus grosses araignées du monde

Les arachnides comptent des espèces de taille impressionnante. Mygale, theraphosa, voici 15 des plus grosses araignées du monde.

Quelles sont les 15 araignées les plus grosses du monde?

Photo d’une femelle tarentule. Crédit : tenra

La mygale ou la tarentule ne sont pas les seules araignées géantes dans le monde. Le règne des arachnides compte bien plus d’espèces aux mensurations étonnantes. Leur aire de répartition est vaste, allant de l’Amérique latine à l’Australie, en passant par l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Nord. Certaines espèces sont plus effrayantes que dangereuses, et si elles font peur, c’est à cause de leur taille qui peut parfois atteindre 30 cm d’envergure avec les pattes.

Les grosses araignées ne sont pas non plus toutes venimeuses, et leur agressivité varie d’une espèce à l’autre. En trouver une à la maison est également rare, sauf dans certains pays comme l’Australie, où les rencontres avec l’homme sont fréquentes. Les scientifiques sont à la recherche constante de nouvelles espèces d’araignées, quelle que soit leur taille. Voici 15 des plus grosses araignées du monde. Pour les passionnés, ce sont des spécimens à découvrir ou redécouvrir.

1 – Theraphosa Blondi, la plus grosse araignée du monde

Photo d’une Goliath Theraphosa Blondi sur des feuilles mortes. Crédit : Dan Olsen

Aussi appelée mygale mangeuse d’oiseau, mygale de Leblond ou encore mygale Leblondi, l’espèce Theraphosa Blondi est la plus grosse araignée jamais répertoriée dans le monde. Elle fait 30 cm d’envergure et pèse entre 120 et 130 grammes, parfois même jusqu’à 170 grammes.

Son aire d’habitation se trouve essentiellement en Amérique du Sud, dans les forêts humides du Brésil, de la Guyane, du Venezuela et du Suriname. Elle vit dans le sol et chasse à l’affût, à l’entrée de son terrier. Les petits se nourrissent d’insectes de même taille qu’eux, mais un spécimen adulte peut s’attaquer à des oiseaux, grenouilles et insectes de gros gabarit. Ses crochets – ou chélicères – injectent du venin dans le corps de la proie, mais rassurez-vous, elle ne représente pas un danger pour l’homme.

En effet, une morsure de Theraphosa Blondi n’est pas mortelle, car son venin n’est pas actif pour l’homme. C’est surtout la douleur qui est à redouter, mais il convient de noter qu’elle est hérissée de poils urticants qu’elle peut lancer si elle se sent menacée. Les femelles peuvent vivre entre 6 et 15 ans, alors que l’espérance de vie est de 3 à 6 ans chez les mâles.

2 – Mygale Theraphosa stirmi, deuxième plus grosse araignée du monde

Photo d’une Goliath Theraphosa stirmi. Crédit : germi_p

Appartenant à la même famille que Theraphosa Blondi, la mygale Goliath Theraphosa stirmi est la deuxième plus grosse araignée répertoriée. L’envergure d’une femelle, plus grosse qu’un mâle, peut atteindre 28 cm. Comme sa cousine proche, son venin ne présente pas de danger pour l’homme, mais sa morsure provoque une douleur intense. Elle habite les zones humides du Brésil et de la Guyane, et se nourrit également d’oiseaux, de petits mammifères, de gros insectes. Les mâles ont une durée de vie de 3 à 4 ans, tandis que les femelles peuvent vivre jusqu’à 25 ans en captivité.

3 – Lasiodora parahybana, troisième plus grosse araignée du monde

Image d’une Lasiodora parahybana sur un squelette d’animal. Crédit : tenra

La Lasiodora parahybana, ou mygale saumonée, est la troisième plus grosse araignée dumonde. Appartenant également à la famille des mygalomorphes, elle fait 25 cm d’envergure et son poids atteint 100 grammespour les femelles. Cependant, les mâles ont une plus grande envergure, atteignant 30 cm, mais leur poids est inférieur à celui des femelles. Comme son nom l’indique, l’aire d’habitation de cette espèce se trouve principalement dans l’état du Paraíba, au Brésil. Elle se différencie de ses cousines par sa teinte noire et ses poils urticants rosés. Cette araignée craintive creuse son nid dans le sol ou les troncs d’arbre, et ne sort de son terrier que pour chasser. Son régime alimentaire se compose d’insectes ainsi que de reptiles et mammifères de petite taille.

4 – L’araignée Poecilotheria

Image d’une Poecilotheria metallica sur l’herbe verte. Crédit : PrinPrince

Cette espèce se caractérise par une envergure de 24 cm qui en fait l’une des plus grosses araignées répertoriées. Son aire d’habitation est essentiellement localisée en Inde et au Sri Lanka. Elle est capable de se fondre dans la nature qui l’entoure et évolue souvent dans les arbres. Il s’agit d’une espèce venimeuse et également agressive. Sa morsure peut créer des douleurs musculaires, de la fière et des nausées.

5 – L’araignée Califorctenus Cacachilensis

Image d’une Califorctenus Cacachilensis. Crédite: Ine

Découverte en 2013, cette espèce d’araignée se caractérise par le coloris café de ses pattes et de sa tête, alors que son abdomen arbore une teinte jaune. Elle mesure 23 cmd’envergure et son corps fait 10 cm de diamètre. Califorctenus Cacachilensis vit essentiellement en Basse-Californie, une région située au nord-ouest du Mexique, et plus exactement dans les grottes de Las Cacachillas. Cet arachnide ne sort que la nuit.

6 – L’araignée Poecilotheria rajaei

Image d’une Poecilotheria rajaei. Crédit : Vitaliy Astakhov

Cette araignée mesure 20 cm d’envergure et vit principalement en Inde et au Sri Lanka, dans les souches des vieux arbres. Son nom est tiré de celui de l’inspecteur srilankais qui l’a découverte, Michael Rajakumar. Elle n’est pas mortelle pour l’homme, et son régime alimentaire inclut des petits rongeurs, des lézards, des petits serpents ainsi que des oiseaux de petite taille.

7 – Hysterocrates gigas ou araignée babouin

Araignée babouin. Crédit : Jonathan Bokma

Aussi appelée tarentule babouin rouge, l’araignée babouin est endémique du Cameroun. Son corps fait 10 cm de diamètre et ses pattes ont une envergure de 20 cm. Elle montre un caractère plutôt agressif. Son régime alimentaire est diversifié et inclut d’autres araignées, des petits poissons, des petits reptiles et rongeurs.

8 – L’araignée Heteropoda maxima

Photo d’une Heteropoda sur une paroi. Crédit : maxontravel

L’araignée Heteropoda maxima a comme particularité ses longues pattes pouvant atteindre 30 cm de largeur, alors que son corps ne dépasse généralement pas 5 cm. Cette espèce vit dans les grottes du Laos. Par ailleurs, il s’agit d’une espèce cannibale, les mâles se faisant dévorer par les femelles après l’accouplement.

9 – Hogna Ingens ou araignée-loup

Araignée-loup. Crédit : Andrew Waugh

L’araignée-loup de Deserta Grande est endémique du Portugal. Cette espèce est en danger d’extinction, sa population étant très réduite. Elle se caractérise par un corps qui fait 4 à 5 cm de long et des pattes ayant une largeur de 7 à 12 cm. Également cannibale, les femelles de cette espèce dévorent les mâles, et son venin peut constituer un danger pour l’homme. Son alimentation se compose de mille-pattes, de lézards et d’insectes.

10 – L’araignée Brachypelma smithi

Image d’une Brachypelma smithi. Crédit : liuyushan

Les femelles de cette espèce ont un corps de 4 à 6 cm et des pattes dont la largeur peut atteindre 16 cm. Elle se distingue par un coloris noir en dessous, avec une tête et des pattes arborant une teinte orange sur le dessus. Cette araignée est de nature plutôt calme, préférant la fuite à l’agressivité si elle est dérangée. Toutefois, elle peut projeter une soie urticante.

11 – La tégénaire

Photo d’une tégénaire prise dans une maison. Crédit : Philippe & Marie.

Les tégénaires sont des araignées vivant dans les maisons et les champs. Elles comptent de nombreuses sous-espèces. 67 d’entre elles se trouvent en France. Parmi elles figure la tégénaire géante (Eratigena duellica) dont la largeur peut atteindre 13 cm, et qui se distingue par son coloris variant de rougeâtre à brun. Totalement inoffensive pour l’être humain, la tégénaire géante adopte la fuite en cas de dérangement. Sa présence est utile dans la maison.

12 – L’araignée Phoneutria nigriventer

Photo d’une Phoneutria nigriventer. Crédit : TacioPhilip

Aussi appelée araignée banane, la Phoneutria nigriventer possède un corps de 5 cm de diamètre et des pattes d’environ 15 cm de largeur. Elle vit en Amérique latine, avec une aire d’habitation répartie dans plusieurs pays tels que le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay. Son nom vient du fait qu’elle affectionne particulièrement les plantations de banane. Ainsi, il n’est pas rare d’en retrouver sur les bananes exportées vers l’Europe ou d’autres continents, ce qui a également valu le nom d’araignée errante brésilienne à cette espèce. L’araignée banane est venimeuse, mais son venin n’est pas mortel. Toutefois, le risque est plus élevé chez les enfants.

13 – La mygale noire du Brésil

Photo d’une Grammostola pulchra. Crédit : aapsky

Cette espèce se caractérise par sa couleur noire et sa largeur de pattes pouvant atteindre 16 à 18 cm. Elle est également appelée « noir brésilien ». Inoffensive, cette araignée préfère fuir qu’attaqueret son venin ne représente pas un danger pour l’homme. Pour ces raisons, elle fait partie des espèces les plus élevées en tant qu’animaux de compagnie. Néanmoins, ses poils peuvent être urticants, mais une fois encore, elle s’en sert en dernier recours.

14 – L’araignée Psalmopoeus irminia

Photo d’une tarentule Denis83. Crédit : Denis83

Cette espèce vit au Venezuela. Sa largeur peut atteindre 14 cm, ce qui en fait l’une des plus grosses araignées du monde. Elle a comme particularité les petites tâches orange se formant à l’extrémité de ses pattes. D’un caractère agressif, elle a la capacité d’effectuer des sauts malgré sa taille imposante. Cependant, la Psalmopoeus irminia n’est pas dangereuse pour l’homme. Très vorace, elle se nourrit de criquet, de blattes, ou encore de grillons.

15 – L’araignée Cerbalus Aravaensis

Photo d’une Cerbalus Aravaensis. Crédit : Britannica

La Cerbalus Aravensis est originaire d’Israël et de Jordanie. Le corps peut atteindre 3 cm de diamètre chez la femelle, avec une envergure totale qui peut aller jusqu’à 14 cm. De nature nocturne, elle vit dans les régions arides. Son habitat est menacé par l’avancée de l’homme.