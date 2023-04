Voici pourquoi il ne faut pas tuer cette “araignée vampire” qui arrive en France

Arrivant progressivement en France, l’araignée Nosferatu a cette apparence terrifiante qui pourrait vous faire fuir. Or, elle pourrait vous être d’une grande aide et devenir une bonne alliée pour vous. Explications.

Amis arachnophobes, peut-être que la découverte de cette nouvelle araignée pourrait vous faire changer d’avis, si vous lui donnez une chance ! Ces derniers mois, une espèce d’araignée, appelée araignée Nosferatu ou “zoropsis spinamana”, apparaît progressivement sur le territoire français.

Crédit photo : S. Déjean

Mesurant jusqu’à 1,5 centimètre de long, l’araignée Nosferatu possède des pattes longues de 8 centimètres. Arrivée en France par la Méditerranée, elle a remonté le pays progressivement vers le nord et on peut aujourd’hui la rencontrer jusqu’en Bretagne.

Si vous tombez nez à nez avec cette araignée au nom de vampire à l’apparence terrifiante, ne tournez pas les talons pour autant. Et n’essayez surtout pas de la tuer car elle peut être une alliée insoupçonnable.

L’araignée Nosferatu, une amie qui vous veut du bien

En effet, l’araignée Nosferatu est réellement inoffensive, n’attaquant seulement que quand elle se sent menacée et en danger. Alors, il vaudrait mieux ne pas se montrer agressif envers elle car ce serait le meilleur moyen de subir sa morsure qui n’entraînera qu’une petite douleur temporaire.

Crédit photo : Marco Capocasale

En revanche, elle peut clairement s’avérer utile dans votre environnement, à l’image des gendarmes dans votre jardin. Cette araignée mange les insectes qui se nichent dans votre maison, et cela tout en discrétion, au regard de sa petite taille. De plus, elle ne tisse pas de toile, ce qui rend sa présence encore plus secrète.

L’araignée Nosferatu a donc ce mérite de nettoyer votre maison et votre environnement des insectes nuisibles, sans imposer sa présence dans le décor. Alors si vous la voyez, choyez-la, offrez-lui un bowl de moustiques et la cohabitation sera parfaite.