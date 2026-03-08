Un homme paraplégique marche dans l'allée pour épouser sa compagne le jour de son mariage

Neven Hart, un influenceur paraplégique, a fait une prouesse le jour de son mariage : il a réussi à se lever et à marcher dans l’allée pour épouser sa compagne.

Les mariages sont toujours des événements émouvants, mais certains moments peuvent être plus poignants que d’autres.

Ce fut le cas lors du mariage de l’influenceur Neven Hart et de sa femme Amber Cogbill. Neven Hart est paraplégique, paralysé des deux jambes depuis un accident de vélo survenu en 2022. Bien qu’un implant ait été développé aux États-Unis pour permettre aux personnes paralysées de se tenir debout, Neven Hart ne peut plus marcher.

Crédit photo : @neven.hart / Instagram

Il devient paraplégique

Il était en voyage avec sa famille et celle de sa compagne pour Thanksgiving. Alors qu’il rentrait chez lui avec un ami à vélo, il est tombé et a perdu connaissance. Inconscient, il est tombé face contre terre.

“Je sais que j’étais comme paralysé à ce moment-là mais vous savez, j’ai du mal à m’en souvenir précisément parce que, comme je l’ai dit, j’ai perdu connaissance et je ne me rappelle pas grand-chose de ce qui s’est passé. L’hélicoptère a mis 2 heures à arriver. Je me suis fracturé les vertèbres T6 et T7”, a expliqué Neven Hart au magazine People.

Crédit photo : @neven.hart / Instagram

Il marche le jour de son mariage

La suite après cette vidéo

Neven Hart et Amber Cogbill se sont mariés le 26 février dernier. Pour l’occasion, Neven a réussi un souhait qu’il voulait exaucer ce jour-là : il a descendu l’allée en marchant pour épouser sa compagne. À l’aide d’un déambulateur et d’orthèses de jambes, qui l’ont aidées à tenir debout, il a pu faire quelques pas.

“Nous n’avons absolument rien à redire. Tout s’est déroulé à merveille. Le seul moment frustrant a été lors des photos de famille, lorsqu’il a fallu coordonner tout le monde pour les photos. C’était le plus pénible mais à part ça, tout était parfait. Nous étions donc ravis”, a indiqué Neven Hart.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neven Hart (@neven.hart)

Neven Hart n’est pas le seul à avoir réussi une telle prouesse. Ce fut également le cas d’une mariée paralysée qui s’est levée de son fauteuil roulant pour marcher dans l’allée le jour de son mariage.

En plus de s'être marié, le couple a annoncé un autre bel événement. En effet, Neven Hart et Amber Cogbill vont bientôt accueillir leur premier enfant, pour leur plus grand bonheur.