Il est invité au mariage de son amie mais s'insurge quand il découvre qu'elle demande aux invités de payer 75 dollars pour leur repas

Un homme a raconté son histoire sur les réseaux sociaux tout en s’insurgeant contre cette pratique, de plus en plus courante. Il pointe notamment du doigt un problème pour les invités dont il fait partie.

Des invités à qui on demande de participer financièrement

À l’image du coût de la vie, le coût des mariages est cher et augmente d’année en année. Dès lors, il n’est peut-être pas si surprenant que cela de constater que de plus en plus de couples font payer une partie de leur mariage à leurs invités afin de compenser les coûts.

Sur le forum Reddit, un homme raconte que son amie a envoyé un mot à tous ses invités de mariage. Non pas pour leur transmettre les informations habituelles sur l’heure ou le lieu de l'événement. Mais pour leur demander de payer 75 dollars pour leur repas à la réception afin de contribuer aux frais de la cérémonie.

« Depuis quand est-il devenu normal d'envoyer une facture à ses invités ? », se demande un invité

La requête de la future mariée n’a pas plu à cet internaute, qui l’a fait savoir sur Reddit.

« J'étais sidéré. Je comprends que les mariages coûtent cher, mais depuis quand est-il devenu normal d'envoyer une facture à ses invités ? On dirait que de nos jours, les mariages sont moins une question d'amour que de concours de richesse narcissique dont le prix ne cesse d'augmenter », s’est-il agacé dans sa publication.

Toutefois, l’internaute a précisé qu’il n’était pas offensé par la demande de son amie. Il traverse en fait une période financière compliquée. Ainsi, il ne veut pas dépenser une telle somme pour le mariage de quelqu’un d’autre. Il a donc demandé leur avis aux utilisateurs de Reddit tout en voulant se renseigner sur la pratique. Est-ce désormais courant ? Ou a-t-il raison de trouver cela déplaisant ?

En grande majorité, les internautes ont soutenu l’homme, qualifiant la requête de la future mariée d’absurde. Ils ajoutent que ce n'est pas aux invités de payer le prix d’un mariage coûteux.

Selon une récente étude de Zola, une plateforme de listes de mariage en ligne, les jeunes mariés estiment à 74% avoir dépensé plus que leur budget initial pour leur cérémonie. La plateforme précise que le coût moyen d’un mariage est de 36 000 dollars contre 29 000 dollars il y a encore trois ans.

Par ailleurs, le New York Times précisait dans un article que demander aux invités de participer financièrement au mariage était une pratique de plus en plus courante à cause de l’inflation du coût de la vie. Les futurs invités doivent donc désormais s’attendre à recevoir une telle demande pour des mariages.