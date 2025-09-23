Soupe familiale potiron châtaigne : la recette économique et savoureuse pour l'automne

La soupe potiron châtaigne est le réconfort absolu de l'automne ! Ce velouté onctueux marie parfaitement la douceur du potiron de saison avec la saveur authentique des châtaignes. Économique, nourrissante et riche en vitamines, cette recette familiale traditionnelle réchauffe les cœurs dès les premiers froids. Simple à réaliser avec des ingrédients abordables, cette soupe se prépare en 30 minutes et peut nourrir toute la famille. Découvrez vite cette recette automnale qui transformera vos légumes de saison en pur réconfort !
Recette Soupe potiron châtaigne
Ingrédients
- 1 kg de potiron
- 200 g de châtaignes cuites
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 1 l de bouillon de légumes
- 200 ml de lait de coco (ou crème fraîche)
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre, muscade
- graines de courge
Préparation
1
Éplucher le potiron et le couper en cubes. Émincer l'oignon et les gousses d'ail.
2
Dans une cocotte, faire revenir l'oignon et l'ail dans l'huile d'olive pendant 3 minutes.
3
Ajouter le potiron et les châtaignes. Faire dorer pendant 5 minutes puis verser le bouillon de légumes. Saler et poivrer à convenance et assaisonner avec une pincée de muscade moulue.
4
Couvrir et laisser cuire 20 minutes. Mixer finement puis ajouter le lait de coco et bien mélanger.
5
Servir bien chaud avec des graines de courge torréfiées et un trait de lait de coco !