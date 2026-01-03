Un jeune homme s'exhibe...nu devant l'Empereur du Japon, qui présente ses voeux du Nouvel An

Par |

L'empereur et l'impératrice du Japon

Au Japon, un événement pour le moins troublant a perturbé la cérémonie des voeux de l’empereur : un homme s’est mis totalement nu devant lui, avant d’être arrêté par les autorités.

Le 2 janvier, l’empereur du Japon Naruhito a présenté ses voeux pour la nouvelle année. Accompagné de l’impératrice Masako, il s’est présenté sur un balcon du palais impérial afin de saluer le public. Chaque année, l’empereur et l’impératrice viennent à la rencontre des Japonais de cette façon et expriment leurs voeux devant des milliers d’habitants qui agitent des drapeaux rouges et blancs.

Des drapeaux japonais dans la fouleCrédit photo : iStock

Si cet événement est d’ordinaire très solennel, tout ne s’est pas passé comme prévu cette année. En effet, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années s’est entièrement dévêtu devant l’empereur.

Il se met nu devant l’empereur

L’homme se trouvait dans les premiers rangs quand il s’est soudainement déshabillé entièrement en poussant des cris perçants, comme le rapporte 20 Minutes.

L'empereur et l'impératrice du JaponCrédit photo : Reuters

Totalement nu, il aurait ensuite enjambé la rambarde devant lui avant d’être rapidement maîtrisé par des agents de la garde impériale et la police de Tokyo. Il a été immédiatement enveloppé dans une couverture et éloigné des regards.

Un geste prémédité

Selon La Dépêche, l’homme aurait annoncé à l’avance sur les réseaux sociaux son intention de se mettre nu lors de cet événement. Pour le moment, on ne sait pas ce qu’il est advenu de cet homme, ni les raisons qui l’ont poussé à faire ce geste. Quand on sait qu'au Japon, il est possible d'aller en prison pour avoir révélé la fin d'un film, on n'ose imaginer ce qui attend cet homme.

Pour rappel, au Japon, la famille impériale n’a aucun pouvoir politique. Cependant, elle reste un symbole fort dans le pays et est très respectée par le public. Cette apparition est donc un scandale au Japon en ce début d’année, où un tel comportement est intolérable.

Source : 20 Minutes
Suivez nous sur Google News
Japon

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
De la viande d'ours servie au restaurant
“Juteuse et savoureuse” : au Japon, la viande d’ours s’invitent dans les restaurants après les nombreuses attaques causées par l’animal
La machine à laver humaine conçue par la société Science
Cette capsule qui lave automatiquement une personne en 15 minutes pourrait remplacer la douche
La fumée du volcan
Japon : une gigantesque éruption secoue le volcan Sakurajima, la fumée s'élève à plus de 4 400 mètres d'altitude
Ours noir asiatique dans une forêt / panneau indiquant la présence d'ours au Japon
Japon : un ours arrache la tête d'un homme de 70 ans qui cueillait des champignons
Un cinéma au Japon
Au Japon, vous pouvez aller en prison si vous... racontez la fin d'un film