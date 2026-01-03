Un jeune homme s'exhibe...nu devant l'Empereur du Japon, qui présente ses voeux du Nouvel An

Au Japon, un événement pour le moins troublant a perturbé la cérémonie des voeux de l’empereur : un homme s’est mis totalement nu devant lui, avant d’être arrêté par les autorités.

Le 2 janvier, l’empereur du Japon Naruhito a présenté ses voeux pour la nouvelle année. Accompagné de l’impératrice Masako, il s’est présenté sur un balcon du palais impérial afin de saluer le public. Chaque année, l’empereur et l’impératrice viennent à la rencontre des Japonais de cette façon et expriment leurs voeux devant des milliers d’habitants qui agitent des drapeaux rouges et blancs.

Crédit photo : iStock

Si cet événement est d’ordinaire très solennel, tout ne s’est pas passé comme prévu cette année. En effet, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années s’est entièrement dévêtu devant l’empereur.

Il se met nu devant l’empereur

L’homme se trouvait dans les premiers rangs quand il s’est soudainement déshabillé entièrement en poussant des cris perçants, comme le rapporte 20 Minutes.

Crédit photo : Reuters

Totalement nu, il aurait ensuite enjambé la rambarde devant lui avant d’être rapidement maîtrisé par des agents de la garde impériale et la police de Tokyo. Il a été immédiatement enveloppé dans une couverture et éloigné des regards.

Un geste prémédité

Selon La Dépêche, l’homme aurait annoncé à l’avance sur les réseaux sociaux son intention de se mettre nu lors de cet événement. Pour le moment, on ne sait pas ce qu’il est advenu de cet homme, ni les raisons qui l’ont poussé à faire ce geste. Quand on sait qu'au Japon, il est possible d'aller en prison pour avoir révélé la fin d'un film, on n'ose imaginer ce qui attend cet homme.

Pour rappel, au Japon, la famille impériale n’a aucun pouvoir politique. Cependant, elle reste un symbole fort dans le pays et est très respectée par le public. Cette apparition est donc un scandale au Japon en ce début d’année, où un tel comportement est intolérable.