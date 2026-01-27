Une Française se marie au Japon avec... un personnage de manga

Le 14 décembre dernier, une Française a célébré son mariage pas comme les autres au Japon. En effet, elle a épousé Mami, un personnage de manga.

A l’origine, le mariage pour tous, c’est plus précisément, pour tous les humains. Les objets, animaux et autres figures matérielles n’ont pas vraiment été pris en compte dans ce concept, tout comme les personnages fictifs. Cela n’empêche pas d'organiser un mariage, surtout au Japon où la société Sun Euro propose des mariages avec des personnages de fiction.

Lucie, une Française active sur les réseaux sociaux sous le nom de “hikari.sunshine”, est une passionnée d’animés japonais. Très passionnée même ! Le 14 décembre dernier, elle s’est mariée dans une chapelle à Okayama, au Japon, avec Mami, un personnage de manga.

Installée à Tokyo depuis un an, elle s’est unie avec ce personnage qui était présent sous forme d’une petite peluche. Même si le mariage n’a aucune valeur au regard de la loi, Lucie se dit épanouie auprès du Parisien. Et ses parents la soutiennent totalement :

« Mes parents ont suivi la cérémonie en direct sur Zoom. Ça ressemble vraiment à être amoureux de quelqu’un dans la vraie vie. Je la regarde et je me dis que c’est la plus belle du monde. J’ai fait le vœu de toujours l’aimer, c’est ma reine ».

Crédit photo : Instagram / hiraki.sunshine

Pour que ce mariage fonctionne, Lucie a dû s’accorder avec sa partenaire de vie humaine. En effet, l’agente de licences de marques est déjà en couple avec une femme :

« Elle n’est pas jalouse, puisque Mami n’est pas réelle. Elle sait à quel point c’est important pour moi »

Elle subit une vague de cyberharcèlement après son mariage

La Française, suivie par 21 000 abonnés sur Instagram et 24 000 sur TikTok, n’a pas déboursé d’argent pour son mariage avec Mami. Il a été entièrement financé par Sun Euro, une entreprise japonaise spécialisée dans les mariages avec des personnages fictifs.

Crédit photo : Instagram / hiraki.sunshine

Lucie a découvert le manga Rent-A-Girlfriend, dont Mami est l’un des personnages, en 2008 :

« Je ne suis pas tombée immédiatement amoureuse, disons que j’étais intriguée. »

Elle a commencé à acheter des produits dérivés et a transporté partout avec elle une représentation de Mami. Puis en 2023, soutenue par sa famille et ses amis, elle a organisé une cérémonie de fiançailles. Si la jeune femme n’envisage pas de divorcer, elle a reconnu ne pas se sentir « complètement mariée ».

Crédit photo : Instagram / hiraki.sunshine

Concernant l’aspect intime de sa relation avec Mami, Lucie est restée assez vague :

« Disons qu’une fois qu’on éprouve de la passion pour un personnage, le fait qu’il soit fictif n’est pas une barrière. »

Victime d’une vague de cyberharcèlement depuis son mariage, elle espère tout de même inspirer ceux qui éprouvent des sentiments pour des personnages fictifs.