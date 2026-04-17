Un joueur décédé remporte 700 000 euros à la loterie, à qui revient l'argent ?

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Tickets EuroJackpot

En Allemagne, un homme a remporté une coquette somme à la loterie, mais il est mort avant de la percevoir. À qui reviendra ce gain ?

Un scénario digne d’un film.

Outre-Rhin, un joueur de jeux de hasard a remporté environ 700 000 euros lors d’un tirage de l’EuroJackpot.

Malheureusement, il n’a jamais pu en profiter : l’homme est décédé avant d’apprendre la bonne nouvelle, rapporte le journal suisse 20 Minuten.

Face à cette situation, que va devenir son gain ?

Ticket EuroJackpotCrédit Photo : Tirage-gagnant

Un défunt remporte la loterie

Les faits se sont produits en Rhénanie-Palatinat, lors du tirage du 10 mars, explique l’organisme Lotto24.

Selon l’agence DPA, un joueur résidant dans l’arrondissement de Westerwald a tiré le gros lot. Mais il était déjà mort lorsque les numéros ont été tirés. Comment est-ce possible ?

Boules de loterieCrédit Photo : iStock

La suite après cette vidéo

Comme le précisent nos confrères, le défunt avait souscrit un abonnement à la loterie avant sa disparition.

Résultat : ses numéros, validés de son vivant, ont continué à être joués automatiquement pendant deux semaines après sa mort.

Que va devenir ce jackpot ?

Interrogée par le journal Bild, Kristin Splieth, porte-parole de l’opérateur a donné plus détails.

« Ses proches avaient déjà fourni l’acte de décès et le compte avait été gelé. Mais les numéros déjà joués continuaient de fonctionner, puisque l’abonnement était payé. Il restait encore deux semaines. C’est ainsi que cet homme a pu remporter ce gain peu après son décès », a-t-elle expliqué.

Comme le précisent nos confrères, les 700 000 euros reviendront finalement aux héritiers, dont sa veuve, lors de la succession.

Un notaire en train de signer un documentCrédit Photo : iStock

Selon la porte-parole, la famille du défunt a qualifié cet argent de « dernier cadeau », évoquant, dans un deuil encore récent, un « signe venu d’en haut ».

En France, un cas similaire serait traité de la même manière. Les gains d’un joueur décédé sont transmis à ses héritiers, après application des droits de succession.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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