Il gagne 167 millions d'euros à la loterie... mais décide de cambrioler une maison quelques mois plus tard

Aux États-Unis, un homme âgé de 51 ans a été arrêté pour cambriolage, quelques mois après avoir pourtant remporté un jackpot de 167 millions d’euros à la loterie.

Voleur un jour, voleur toujours ! James Farthing, 51 ans, n’a pas résisté à l'appât du gain malgré son immense confort financier. Au mois d’avril dernier, le quinquagénaire originaire du Kentucky faisait la Une de la presse locale après avoir remporté le jackpot de 167 millions d’euros à la loterie nationale “Powerball”.

Seulement voilà, quelques mois plus tard, il a eu la mauvaise idée d’aller cambrioler une maison pour un butin s’élevant à 12 000 dollars. Une somme qui semble bien dérisoire comparé à son jackpot. Mais qu’a-t-il fait de tout son argent ?

Son arrestation pour cambriolage et possession illégale de marijuana serait au moins sa troisième depuis qu’il a gagné à la loterie. James Farthing aurait été reconnu par des caméras de surveillance de la maison. La propriétaire a entendu un bruit avant de se rendre compte que 12 000 dollars avaient disparu. La police a ensuite retrouvé l’homme dans un casino et l’a arrêté.

Crédit photo : Kentucky Police Department

Une vie passée dans l’illégalité

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James Farthing avait passé la majeure partie de sa vie à faire des allers-retours en prison avant son gain au "Powerball". Quelques jours après, il avait d’ailleurs été arrêté pour avoir agressé une personne dépositaire de l’autorité publique et violé sa libération conditionnelle en quittant le Kentucky sans autorisation.

Il était en effet en liberté conditionnelle au moment de sa victoire, alors qu’il purgeait une peine de prison. Le motif de cette incarcération n’avait pas été précisé, mais son casier judiciaire mentionne des condamnations pour « falsification de preuves », « participation au crime organisé », « infractions à la législation sur les stupéfiants » et « recel de biens volés ». Il a plaidé coupable dans cette affaire début mars avec un accord l’obligeant à payer 1 000 dollars d’amende.

Crédit photo : James Farthing

Mais quelques mois plus tard, il a de nouveau été interpellé en février pour des menaces envers une personne. Il doit comparaître ce jeudi devant un tribunal dans le cadre de cette affaire. Il aurait également une autre affaire de délit de fuite en cours.