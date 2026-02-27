Il gagne 10,8 millions d'euros à la loterie, son employeur réclame l'argent

La supérette

En Arizona, un homme a acheté un ticket de loterie gagnant, à 10,8 millions de dollars. Cependant, son employeur estime que l’argent lui revient.

Quand on gagne de l’argent en jouant à la loterie, cela peut créer des conflits entre les personnes concernées. C’est le cas de cet homme qui a gagné 1 million d’euros et qui a été condamné à partager son gain avec son ami après une promesse, ou encore de cette femme qui a hérité de 3,7 millions d’euros mais qui refuse de payer les factures de son petit ami.

Un ticket de loterieCrédit photo : iStock

En Arizona, aux États-Unis, un autre conflit a éclaté. Un homme a acheté un ticket de loterie gagnant à 12,8 millions de dollars, soit 10,8 millions d’euros. Cependant, son employeur réclame l’argent.

Un ticket gagnant dans un bar

Tout a commencé le 24 novembre dernier. Le gérant de la supérette, Robert Gawlitza, était en service lorsqu’un client a voulu acheter 85 dollars de tickets de loterie. Cependant, comme explique le New York Post, il n’avait que 60 dollars sur lui. Ainsi, il a laissé sur le comptoir 25 dollars de tickets non payés.

La supéretteCrédit photo : iStock

Le gérant a alors appris que le billet gagnant avait été validé dans sa boutique. Il a donc décidé de racheter 10 tickets, dont celui du jackpot, en se faisant encaisser par sa collègue.

À qui revient l’argent ?

Si l’homme a donc gagné des millions d’euros, la direction de la supérette revendique elle aussi le ticket. En effet, elle affirme qu’en vertu de la loi, elle a les droits de propriété sur les billets de loterie non payés. Ainsi, la direction exige sur le ticket gagnant soit conservé au siège de l’entreprise jusqu’à ce qu’un juge statue sur sa propriété.

“Il s’agit d’une situation inédite, et nous n’avons connaissance d’aucun litige de ce type impliquant la loterie de l’Arizona”, a déclaré un porte-parole de la loterie à Arizona’s Family.

Alors, à qui revient l’argent ? À l’employé qui a récupéré le ticket gagnant ou aux propriétaires de l’enseigne qui avaient les droits de propriété sur les tickets avant qu’ils ne soient rachetés ? C’est désormais la justice qui devra déterminer à qui revient le jackpot.

