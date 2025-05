Un nouveau camping-car Dacia à petit prix rend fous les internautes, mais il y a un hic

Ces derniers jours, l’annonce de l’arrivée d’un nouveau camping car conçu par Dacia fait des émules sur internet. Cependant, tout ne serait pas rose dans cette bonne nouvelle.

Le monde du camping-car est souvent synonyme de liberté et d’aventure, mais aussi de prix élevés qui peuvent freiner les ardeurs des aventuriers en herbe. Dans ce contexte, un projet de camping-car signé Dacia éveille la curiosité et l’espoir, notamment à cause du prix annoncé, à savoir 55 000 euros.

Cependant, il serait judicieux de tempérer ses ardeurs puisque ce véhicule serait une pure invention. En effet, le camping-car Dacia a été présenté par la chaîne YouTube AutomagzTV, qui met surtout en avant des visuels générés par IA afin de mettre l'eau à la bouche des consommateurs.

Les créateurs ont ainsi imaginé un véhicule à la croisée du van et du SUV, en reprenant des véhicules Dacia déjà existants. Avec une roue de secours fixée sur le hayon arrière et une garde au sol haute, ce camping-car semble destiné aux routes caillouteuses. Les designers ont également imaginé l’intérieur avec un tableau de bord moderne constitué d’un large écran.

Un concept de véhicules imaginé par des designers

Cependant, certains médias sont tombés dans le panneau en annonçant son arrivée imminente sur le marché de l’automobile. Certaines publications, mal traduites ou sorties de leur contexte, ont suggéré que Dacia préparait un mini camping-car économique, destiné aux jeunes voyageurs ou aux familles à budget serré.

Crédit photo : YouTube / AutomagzPro

Certaines de ces publications émanent d’ailleurs d’une certaine catégorie de sites internet apparus récemment : spécialisés dans les informations à sensations, ces sites semblent être produits par des IA pour faire le buzz en répandant des “fake-news” sur le camping-car.

Or, le constructeur roumain appartenant au groupe Renault n’a jamais communiqué officiellement sur ce fameux camping-car, que ce soit sur sa production ou sa commercialisation. Un détail loin d’être anodin qui nous permet de supposer que le camping-car Dacia n’a rien d’un réel projet.

Crédit photo : YouTube / AutomagzPro

Basé sur des visuels créés par l’intelligence artificielle de la chaîne YouTube AutomagzTV, ce projet s’inspire du fourgon Sandman de Dacia, connu pour sa robustesse. Cependant, Il est essentiel de garder en tête que, pour le moment, ce camping-car est une illustration et non un produit réel. Pourtant, l’idée suscite l’intérêt des amateurs de camping et d’aventure, qui espèrent voir un jour ce véhicule sur le marché.