Un passager essaie d'utiliser la «technique de l'oreiller» à l'aéroport, mais rien ne se passe comme prévu

Toutes les astuces vues sur TikTok ne sont pas bonnes à prendre. Et ce n’est pas ce passager d’une compagnie aérienne qui oserait dire le contraire.

Récemment, un passager d’une compagnie aérienne a essayé la technique de l’oreiller avant d’embarquer. Le hic ? Tout ne s’est pas passé comme prévu.

Connue via sur le réseau social TikTok, cette astuce consiste à emporter des vêtements dans une taie d’oreiller pour éviter les frais d’excès de bagage.

Alors que certaines personnes arrivent à contourner les règles grâce cette méthode, d’autres se font refouler au moment de passer au contrôle de sécurité.

Crédit Photo : iStock

C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à cet homme, explique une témoin de la scène dans une vidéo publiée sur la plateforme chinoise : «Arrêtez de laisser les médias sociaux vous donner des conseils et des astuces parce que parfois ça ne va pas marcher», prévient l’utilisatrice.

Selon ses dires, le passager a essayé d’embarquer dans l’avion en emportant avec lui une taie d’oreiller remplie de vêtements et d’autres objets. Manque de chance, un agent de sécurité a tout de suite remarqué que quelque chose n’allait pas.

«Mec, tout le monde peut voir que ce n’est pas un oreiller», aurait alors lancé l’employé au voyageur. De son côté, ce dernier a nié en bloc les accusations.

Le passager a passé un mauvais quart d’heure

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la comédie n’a pas duré longtemps. En effet, le personnel lui a donné la possibilité de payer son excédent de bagage, raconte la jeune femme sur TikTok.

Alors qu’il avait accepté de le faire, il s’est finalement dirigé vers les portes d’embarquement. Face à son comportement irrespectueux, les agents ont décidé d’appeler la police. «Il a fini par être escorté vers la sortie, alors arrêtez d’écouter Internet», a conclu la tiktokeuse.

Sans réelle surprise, sa publication a soulevé un grand nombre de réactions : «L’aéroport est le seul endroit où je me comporte comme un citoyen modèle», «Je me demande toujours comment ils expliquent à leur famille pourquoi ils n'ont pas pris l’avion», «Vous savez que les employés de l'aéroport ont TikTok ?!!!??? Ils voient les mêmes vidéosque vous», peut-on lire parmi les commentaires.

Ce n’est pas la première fois que la technique de l’oreiller fait parler d’elle dans les médias. En 2023, la compagnie aérienne Ryanair avait mis en garde les internautes contre cette astuce qu’elle juge dangereuse.

Crédit Photo : iStock

Dans une vidéo postée sur TikTok, l’entreprise irlandaise explique que cette méthode avait un impact sur le poids de l’avion.

«Plus c’est lourd, plus ça consomme de carburant. Et qu’est-ce qui coûte le plus cher dans un avion ? Le carburant. Donc plus ta valise est lourde plus elle fait consommer de carburant qu’il faut payer», avait détaillé une hôtesse de l’air.