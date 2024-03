Qu'est-ce que le « 333 challenge », cette méthode de tri qui fait un carton sur TikTok ?

Cette méthode, née sur les réseaux sociaux, fait depuis un carton auprès des internautes du monde entier. En quoi consiste-t-elle ?

En octobre 2023, l'influenceuse canadienne Rachel Spencer a lancé le « 333 challenge ». Sur TikTok, où il a été inauguré, le défi cumule plus de 8 millions de vues. « Le défi a rapidement fait le tour du monde », précise 20 Minutes.

Le but est des plus simples : il suffit de garder neuf articles dans sa garde-robe. Pour cela, la Canadienne conseille de faire le tri et de garder trois hauts, trois bas et trois paires de chaussures adaptés à toutes les saisons. C’est une façon économique et écologique qui tranche avec la culture de la mode éphémère dans l’industrie vestimentaire.

Comme le dévoile le site Décisions Durables, la mode éphémère -aussi appelée fast-fashion- est à l’origine de nombreux problèmes comme le gaspillage et la pollution, mais également de l’exploitation de travailleurs. Le « 333 challenge », s’oppose à cela en encourageant à diminuer le nombre de vêtements que l’on possède. Et donc, de limiter leur consommation.

Limiter la quantité de vêtements tout en diversifiant ses looks, c’est possible

Crédit photo : iStock

En plus d’être un coup de pouce écologique et économique, le « 333 challenge » est aussi bénéfique pour faire le tri dans son armoire. Selon une étude réalisée par l’entreprise de déménagement Movinga dans vingt pays d’Europe et d’Amérique du Nord, les Français ne portent pas 68% de leurs vêtements. Au lieu de cela, ce sont les mêmes articles qui sont le plus souvent portés.

C’est dans cette esprit que Rachel Spencer est parvenue à élaborer 19 styles différents avec ses neufs articles sélectionnés. Celle qui est suivie par 186 000 abonnés sur TikTok veut montrer -et prouver- que l’on peut varier les looks avec un nombre d’articles réduits et ce, quelque soit la saison.

Lors de votre prochaine séance de shopping, prêtez attention aux vêtements que vous achetez. Moira Cristescu, une créatrice de vêtements éco responsables interrogée par Ouest France, lance ce conseille judicieux : « Achetez des vêtements qui seront des coups de cœur pendant quinze ans, pas pendant quinze jours ».