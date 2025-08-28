Sophie Rain, star numéro 1 d'OnlyFans, révèle avoir gagné 70 millions d'euros en 18 mois

Dans une vidéo YouTube avec le créateur de contenus David Dobrik, Sophie Rain, célèbre modèle sur OnlyFans, a révélé avoir gagné plus de 70 millions d’euros en seulement 18 mois.

Réputée pour être une plateforme très rémunératrice, OnlyFans n’en finit pas de rendre ses créateurs et créatrices de contenus millionnaires. Parmi eux, on pense notamment à Sophie Rain qui est certainement l’influenceuse numéro 1 sur OnlyFans.

Ses contenus sont généralement des photos de charme, où elle expose ses atouts physiques, sans pour autant se dénuder. Contrairement à d’autres créatrices de contenus qui se sont lancés dans l’industrie pornographique, Sophie Rain se démarque en assumant sa virginité et ses valeurs chrétiennes.

Crédit photo : Instagram / Sophie Rain

Récemment, Sophie Rain est récemment apparue dans un vlog avec le YouTubeur David Dobrik, où ce dernier a demandé à la star d’OnlyFans si la déclaration de février concernant son revenu était vraie.

« Tout cela était vrai. Personne ne me croit, mais c’est très vrai »

Sophie Rain lucide sur son succès

À l’époque, elle déclarait avoir gagné plus de 50 millions de dollars (environ 42 millions d’euros) et être à mi-chemin des “100 millions de dollars” (plus de 85 millions d’euros environ). Du haut de ses 20 ans, Sophie Rain a donc confirmé ses dires en montrant le tableau de bord de son compte OnlyFans à son interlocuteur.

Crédit photo : Instagram / Sophie Rain

Le YouTubeur découvre alors que la jeune femme avait généré 82 millions de dollars en un an et demi, soit 70 millions d’euros. Au fur et à mesure de la discussion, Sophie Rain a avoué qu’elle était toujours « paranoïaque » et « nerveuse » parce que rien dans la vie n’est permanent.

« Tout cela pourrait disparaître demain »

Crédit photo : Instagram / Sophie Rain

David Dobrik l’a rapidement interrompue et lui a fait comprendre que ses 82 millions de dollars ne disparaîtront pas demain. Alors que le YouTuber essayait encore de traiter ses gains massifs, un de ses amis a expliqué que l'influenceuse gagnait « 28 472 $ » par heure (soit 24 374 euros par heure). De quoi voir l’avenir sereinement même si elle décidait de tout arrêter demain.