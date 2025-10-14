La star d'OnlyFans, Sophie Rain, dévoile ce qu'elle recherche chez un homme

Très exposée au monde entier sur les réseaux sociaux, Sophie Rain reste pourtant très discrète sur sa vie intime. Elle dévoile d’ailleurs ce qu’elle recherche chez un homme.

Sophie Rain est la mannequin star d’OnlyFans. Du haut de ses 21 ans, la jeune femme fait souvent parler d’elle. Non pas pour son contenu de charme, mais pour sa fortune colossale ou ses amitiés avec une légende de la NBA.

Dès lors, il semblerait que le monde entier sache presque tout sur la vie de Sophie Rain. Sauf sur ses relations amoureuses. Sur cet aspect, la jeune femme reste très discrète, à tel point qu’elle s’est elle-même surnommée « la femme la plus inaccessible du monde ».

Des critères précis pour l’homme de sa vie

Ce n’est pas parce qu’elle est célèbre que Sophie Rain enchaîne les conquêtes. À vrai dire, Sophie Rain est très discrète concernant sa vie privée et ses relations amoureuses. Il faut dire que la star de la plateforme de contenu X est très exigeante en matière d’hommes. De son propre aveu, elle « refuse de se contenter de peu ».

Elle a récemment mis les choses au clair dans un entretien accordé à Jam Press (via le New York Post) : « Les gens pensent que parce que j’ai du succès, je veux forcément un petit ami milliardaire. Mais en fait, ça ne m’importe pas, je m’en sors assez bien toute seule. » Autrement dit, le compte en banque d’un homme a peu d’importance pour elle. Car le plus important est ailleurs.

« Mes critères non négociables sont assez simples : l’honnêteté, l’ambition et la loyauté – et je veux qu’il soit drôle aussi. L’apparence s’estompe, l’argent va et vient, mais la personnalité est éternelle », affirme-t-elle.

Crédit photo : Sophie Rain/ Instagram

Ainsi, la jeune mannequin rêve d’un homme qui saura la soutenir dans sa carrière sans être gêné.

« J’ai besoin de quelqu’un qui soit suffisamment sûr de lui pour savoir que ma présence en ligne ne menace pas ce que nous avons. J’aimerais trouver quelqu’un qui ne sait même pas ce que je fais dans la vie et qui apprend à me connaître pour moi, plutôt que par ce qu’il lit en ligne. »

Enfin, une fois avec l’homme idéal, Sophie Rain voudrait fonder une famille, elle qui est une fervente catholique avec des principes : « J’aimerais élever mes enfants avec la même foi et les mêmes valeurs que celles qui m’ont été inculquées. C’est mon rêve. »