Une ancienne gare vieille de 115 ans est à vendre

Direction le Maine, aux État-Unis, où une ancienne gare centenaire est mise en vente pour une coquette somme.

Une vieille bâtisse qui a du chien.

L’une des dernières gares historiques du Maine (États-Unis) cherche son nouveau propriétaire.

Des éléments d’époque

Construite il y a 115 ans à Gardiner, elle bénéficie d’un emplacement idéal : près du centre-ville et en bordure d’une rivière, selon le média local Bangor Daily News.

Crédit Photo : Wikimédia

Le bâtiment d’environ 320 m² dispose d’un parking privé de 20 places, détaille Anna Boucher, agente immobilière chez Summit Real Estate et responsable de la vente.

Cette propriété est l’une des dernières gares de l’État à avoir été reconverties, tout en conservant son architecture unique, héritée d’une époque où le train était le principal moyen de transport pour les habitants du Maine.

Le Central Maine Railroad, ancienne compagnie de chemin de fer opérant dans la région, a fait construire cet édifice en 1911.

La partie inférieure, y compris le sous-sol accessible depuis l’extérieur, a été réalisée avec des blocs de granit, tandis que des briques ont été utilisées pour la moitié supérieure du bâtiment.

Le rez-de-chaussée conserve encore des éléments rappelant sa fonction initiale de gare. L’ancienne billetterie est toujours présente, désormais utilisée comme bureau, et une grande horloge reste suspendue au plafond.

Crédit Photo : Summit Real Estate

Un futur restaurant ?

L’ancienne gare appartient au mari d’Anna Boucher et à un partenaire commercial. Ils l’ont achetée en 2006, mais elle était auparavant la propriété de Ken Tuttle, antiquaire local et père de son époux.

À la suite de son décès, ses biens, y compris la gare de Gardiner, ont été placés dans une fiducie, pour être gérés au profit de ses héritiers.

La station a accueilli plusieurs entreprises au fil des décennies, comme un magasin de pièces automobiles. Aujourd’hui, un dispensaire de cannabis occupe les lieux.

Crédit Photo : Wikimédia

Anna Boucher estime que la gare pourrait parfaitement accueillir un restaurant, compte tenu de sa taille, de son emplacement et de son parking.

Selon elle, les futurs propriétaires pourraient obtenir l’autorisation de la ville pour installer des quais le long de la rivière, afin que, l’été, les gens puissent remonter le courant, amarrer leur bateau, puis entrer pour manger.

« Je pense qu’un projet de ce type serait idéal pour ce lieu et pour l’ensemble de la ville de Gardiner », a-t-elle expliqué.

À noter que la gare est en vente pour 975 000 dollars, soit environ 820 000 euros.