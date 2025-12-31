Les clients d'un restaurant laissent un pourboire de 5 000 dollars, les serveurs sont sous le choc

Aux États-Unis, les clients d’un restaurant sont partis de l’établissement en laissant un généreux pourboire de plusieurs milliers de dollars. Un véritable cadeau de Noël pour le personnel.

Aux États-Unis, des restaurateurs ont eu une énorme surprise à la fin de leur service, le 20 décembre dernier. Les faits se sont déroulés au restaurant “Nest Bar & Grill”, situé au sud de Chicago. Cet établissement, lié à un club de golf, accueille généralement de grandes tablées ainsi que des clients aisés.

Crédit photo : iStock

Ce jour-là, les restaurateurs ont accueilli une table de 50 personnes. Et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’à la fin du repas, chaque convive a laissé un pourboire de… 100 dollars.

5 000 dollars de pourboire

Ainsi, les restaurateurs ont reçu un total de… 5 000 dollars, soit près de 4 250 euros. Les cinq employées de l’établissement ont pu se partager cette très belle somme en recevant 1 000 dollars chacune.

Un véritable coup de pouce juste avant les fêtes.

“Quel choc, quelle émotion… Je ne vais pas pleurer maintenant, mais je suis si reconnaissante parce que j’ai des enfants à la maison et les temps sont durs en ce moment”, a confié Laura Larson, l’une des serveuses, à ABC7 Chicago.

Crédit photo : iStock

Une tradition américaine

Si les clients ont agi ainsi, c’est pour suivre une initiative lancée aux États-Unis afin de soutenir les serveurs. Connue sous le nom de “Shock and Claus”, cette idée fut celle de Joe Giamanco, un avocat qui était serveur quand il était étudiant. En voyant la difficulté du métier, ce dernier a décidé de lancer cette tendance en laissant de généreux pourboires aux restaurateurs, notamment au moment des fêtes de fin d’année.

“J’avais un emploi chez Denny’s quand j’étais à l’université. J’étais un très mauvais serveur, je n’aurais jamais gagné ma vie en faisant ce métier. La difficulté du travail m’a toujours marqué”, a-t-il expliqué.

Joe Giamanco a lancé cette idée il y a huit ans. Il a réuni un petit groupe d’amis et chacun a laissé un pourboire de 100 dollars. Cette tradition s’est peu à peu répandue et aujourd’hui, de nombreux Américains laissent de généreux pourboires pour soutenir les restaurateurs pendant les fêtes, à une période où ils sont souvent surmenés.

Un beau cadeau de Noël en cette fin d’année !