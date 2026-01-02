Elle découvre par hasard que son mari la trompe en... visionnant une vidéo sur TikTok

Une femme a appris que son mari la trompait en visionnant par hasard une vidéo promotionnelle d’un restaurant sur TikTok. L’époux infidèle a décidé de porter plainte contre l’établissement.

Il pensait la jouer discrète, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. L’infidélité d’un homme de 42 ans a été révélée au grand jour après la diffusion d’une vidéo promotionnelle d’un restaurant sur TikTok.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces images compromettantes ont eu de lourdes conséquences.

Elle découvre que son époux la trompe sur TikTok

Les faits se sont déroulés en Sicile, rapporte le Daily Mail. Comme le précisent nos confrères britanniques, l’épouse trompée a visionné par hasard la séquence sur les réseaux sociaux et elle y a reconnu son compagnon.

La Sicilienne est tombée de haut puisque son cher et tendre était attablé avec une autre femme. Avant cette découverte, elle croyait que son mari s’était rendu à un dîner professionnel avec des collègues.

Crédit Photo : iStock

Humiliée et trahie, la femme a pris une décision radicale. Elle a quitté celui qui partageait sa vie, avant de le mettre à la porte.

Le mari infidèle porte plainte

De son côté, l’époux infidèle ignorait l’existence de cette vidéo, sur laquelle il apparaît en compagnie de sa maîtresse.

Par conséquent, il a décidé d’intenter une action en justice contre le restaurant pour atteinte à la vie privée, a indiqué le Codacons, une association italienne de défense de consommateurs.

« Il est inadmissible qu’un restaurant filme ses clients sans un consentement clair et diffuse ensuite les images, exposant les personnes à des conséquences imprévisibles », a déclaré Francesco Tanasi, porte-parole de l’organisation.

Crédit Photo : iStock

Aujourd’hui, l’organisme réclame des dommages et intérêts pour son client. Ce n’est pas tout. Le Codacons envisage de saisir l'autorité italienne de protection de la vie privée.

« Dans certains cas comme celui-ci, la publication d’une vidéo peut avoir des effets très sérieux sur la vie privée et familiale d’une personne », a conclu le représentant.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle d'Andy Byron, le chef d’entreprise américain pris en flagrant délit d'adultère lors d'un concert de Coldplay.

Crédit Photo : Entreprise News and Pictures