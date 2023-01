Les passagers de ces petites gares devront désormais faire signe au conducteur s'ils veulent que le train s'arrête

En Corrèze, une expérimentation a lieu avec les trains. Désormais, si les passagers veulent monter ou descendre du train dans trois petites gares, ils devront faire signe au conducteur. Dans le cas contraire, le train ne s’arrêtera pas.

En Corrèze, certains habitants vont prendre le train comme s’ils prenaient le bus. Dans trois petites gares de la région, les passagers qui voudront monter à bord du train devront faire un signe au conducteur pour qu’il s’arrête. Ce sera également le cas pour les personnes qui voudront descendre du train.

Si aucun passager ne se manifeste avant l’arrêt, le train ne ralentira pas et ne fera pas de halte dans ces petites gares. Les trois gares concernées sont celles du Jassonneix, de Pérols-sur-Vézère et de Montaignac-sur-Doustre.

Éviter la fermeture des petites gares

Cette expérimentation a lieu depuis le début de l’année sur les lignes TER en Corrèze. L’objectif : éviter la fermeture définitive des petites gares, qui ne comptent parfois qu’un seul passager par jour. Si elles sont peu fréquentées, elles semblent indispensables pour les habitants des villages alentour.

« On a des personnes qui sont quand même assez âgées dans la commune, qui n’ont pas forcément de moyens de transport donc ça leur permet de se déplacer », a déclaré le maire de Pérols-sur-Vézère.

Ce compromis permettra également aux trains de rouler plus rapidement et évitera aux conducteurs de s’arrêter inutilement dans les petites gares où il n’y a pas de voyageur. Ainsi, le train ne marquera plus l’arrêt à toutes les stations.

« Aujourd’hui, beaucoup de nos concitoyens souhaitent que les trains aillent plus vite, ce qui fait qu’il n’y a pas forcément des arrêts qui sont marqués à toutes les haltes », a affirmé Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports.

Cette expérimentation aura lieu jusqu’en automne et si les résultats s’avèrent concluants, d’autres petites gares régionales pourraient être concernées par cette modification.