Il se réveille d'une opération et se met à parler couramment une langue étrangère qu'il n'a jamais apprise

Après une opération chirurgicale, un Américain s’est réveillé en parlant couramment une langue étrangère qu'il ne maîtrisait pas jusqu'alors.

Fascinant ! Tel est l’adjectif qui décrit l’histoire de Stephen Chase. Aussi fou que cela puisse paraître, cet Américain de 33 ans est doté d’une particularité hors norme.

Systématiquement, ce père de trois enfants s’exprime en espagnol après chaque intervention chirurgicale. Un fait d’autant plus extraordinaire que le patient ne connaît pas la langue de Cervantes.

Crédit Photo : iStock

Il se réveille en parlant espagnol

Le protagoniste de cette histoire avait 19 ans lorsque celui-ci a subi une opération au genou droit à la suite d’une blessure survenue au football.

En se réveillant après une anesthésie générale, le jeune homme était capable de parler en espagnol, conversant dans cette langue pendant 20 minutes, avant de revenir à son anglais natal.

« À l’époque, je ne parlais pas espagnol (…) Je crois que j’avais suivi des cours au collège. C’était vraiment un niveau débutant. Je savais peut-être compter jusqu'à 10 (…) », confie le principal concerné dans les colonnes du Daily Star.

Crédit Photo : Kennedy News and Media

Stephen, qui vit près de Salt Lake City, dans l’Utah, pense avoir trouvé une explication à ce phénomène déroutant. Celui qui travaille comme avocat émet l’hypothèse que le fait d’avoir grandi entouré de personnes hispaniques lui a peut-être donné une compréhension innée de la langue, qu'il est en mesure d'exploiter dans un état post-inconscient.

« J’entendais souvent cette langue autour de moi. Je passais beaucoup de temps chez mon meilleur ami et ses parents parlaient toujours espagnol. Je ne comprenais jamais ce qu'ils disaient, mais je l'entendais tout le temps ». (Stephen Chase)

Un phénomène récurrent

Depuis ce premier incident, le trentenaire a subi plusieurs opérations sous anesthésie générale pour des blessures liées au football et, à chaque fois, il a été capable de parler couramment espagnol après son réveil.

Des vidéos montrent le patient conversant en espagnol quelques instants après s'être réveillé de son opération du nez au début du mois de décembre 2025. Ce dernier ne se rend alors pas compte qu’il parle une autre langue.

« Depuis l'âge de 19 ans, je me réveille toujours en parlant espagnol après une opération (…) Quand je regarde les vidéos, on dirait que la langue me vient naturellement (…) », explique-t-il.

Crédit Photo : Kennedy News and Media

Stephen a décidé de mettre à profit sa nouvelle compétence linguistique. Il a ainsi vécu au Chili pendant deux ans, où il a pu progresser au contact des habitants.

« J’ai atteint un niveau de fluidité proche de celui d'un locuteur natif. C'est intéressant de voir ce que le cerveau a stocké et que nous ne sommes pas capables d’exploiter ». (Stephen Chase)

Cet Américain présente les symptômes associés au syndrome compulsif de la langue étrangère. Un phénomène rare qui concerne une poignée d’individus. Si peu d’études ont été faites à ce sujet, certains experts assurent que ce phénomène pourrait être lié à des traumatismes cérébraux.

Ces lésions « poussent le cerveau à s’appuyer tout à coup davantage sur l’une de ses parties où les langues secondaires sont stockées, même si elles ont été oubliées », résume le site spécialisé Babbel magazine.