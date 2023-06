Une coiffeuse australienne filme la pire invasion de poux de sa carrière et choque la toile

Si vous souffrez de la phobie des poux, cet article risque de vous donner des sueurs froides. La raison ? En Australie, une coiffeuse a filmé la pire invasion de poux de sa carrière. Des images aussi impressionnantes que dégoûtantes.

Ce n’est un secret pour personne : les poux sont les ennemis des cheveux. Et ce n’est pas Sherrii, une coiffeuse australienne, qui oserait dire le contraire. Il y a deux ans, cette dernière a filmé la pire invasion de poux de sa carrière.

À l’époque, celle qui a ouvert un centre de traitement anti-poux avait partagé la vidéo, montrant des petites bêtes grouiller dans les cheveux d’une de ses clientes, sur TikTok. Des images impressionnantes qui ont récolté plus de huit millions de vues.

Comme le précise la spécialiste du cheveu, sa cliente avait essayé de se débarrasser seule de ses innombrables parasites, en vain.

«C’est le genre de cas qui me rappelle pourquoi je fais ce métier. Après avoir utilisé des tonnes de lotions et n’arrivant à rien, elle avait abandonné l’idée de traiter ses poux», avait expliqué Sherrii à ses abonnés.

Avant d’ajouter : «Elle a fait appel à des professionnels qui ont aussi eu les pires difficultés. Elle a laissé tomber l’idée de prendre soin de ses cheveux et s’est retrouvée dans une situation très difficile».

La coiffeuse intervient et éradique les poux

Armée de ses peignes et de ses produits, la coiffeuse a fait tout son possible pour venir en aide à sa cliente, qui n’avait que deux options pour retrouver une vie normale : se raser la tête et «faire face à la douleur et l’humiliation» ou faire appel à Sherrii.

Crédit Photo : TikTok

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la professionnelle de la coiffure est particulièrement douée dans son domaine. En effet, elle a réussi à éradiquer les insectes qui faisaient vivre un enfer à sa cliente au bout de trois séances.

«Je suis si heureuse qu’elle ait demandé de l’aide parce qu’en trois séances, nous avons nettoyé complètement ses cheveux».