Cette femme découvre l'enfant caché de son compagnon de la pire des façons

Une Américaine vient de vivre une trahison amoureuse particulièrement douloureuse : elle a découvert l’existence de l’enfant caché de son petit copain de la pire des façons.

Récemment, une utilisatrice de TikTok (connue sous le pseudonyme de @meatpiesoverpatties) a vu l’une de ses publications cartonner sur le célèbre réseau social. La raison ? Dans la vidéo, elle détaille avec une pointe d’humour la trahison amoureuse dont elle a été victime : son petit ami - qui est devenu un ex - lui a caché l’existence de son enfant.

À voir aussi

Crédit Photo : Istock

Elle découvre la double vie de son conjoint…

Cette histoire a commencé lorsque la jeune femme a découvert que son compagnon de l’époque, surnommé Oloshi, avait assisté à la fête du baptême de son fils en secret, explique le magazine Entre Nous. «Oloshi et moi étions ensemble depuis trois ans et demi à ce moment-là. Donc, en cette belle journée de printemps, j’avais préparé le dîner et je lui avais demandé de venir», a indiqué la principale concernée.

Crédit Photo : Istock

Cette journée a pris une tournure cauchemardesque lorsque cette dernière a reçu un texto d’une amie accompagné d’une photo de son petit ami : «N’est-ce pas Oloshi ?». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la bonne copine avait raison !

«Je regarde le compte Instagram qu’elle m’a indiqué et je vois une photo de mon copain, la mère de sa fille, un petit garçon, tous assortis dans un décor parfait», a poursuivi la Tiktokeuse. «Sur la table, il y avait un menu sur lequel était écrit ‘’Baby Smith’’».

...et règle ses comptes avec lui !

Sans surprise, la femme trompée attendait avec impatience le retour de son compagnon pour le confronter. Dès que ce dernier a franchi le pas de la porte, il a reçu une gifle de la part de sa copine.

Malgré les preuves, le petit copain a tout nié en bloc : «Je lui ai fait raconter toute l’histoire et puis je lui ai dit ‘’Qu’est-ce que c’est ?’’ en lui montrant la photo et il l’a regardé comme si je lui avais donné une équation à résoudre», a confié @meatpiesoverpatties.

Crédit Photo : Istock

Contre toute attente, le coupable a tenté de tourner la situation à son avantage : «Pourquoi les gens ne veulent-ils pas que nous soyons heureux», aurait-il demandé à sa conjointe.

À noter que la jeune femme a découvert que le prénom de son ex était bel et bien inscrit sur le certificat de naissance du nourrisson.