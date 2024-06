Une future mariée demande à sa témoin de payer 20 000$ pour son EVJF et choque la toile

Aux États-Unis, une future mariée a demandé à ses demoiselles d’honneur de débourser 20 000 dollars pour son enterrement de vie de jeune fille. Un comportement qui a indigné la toile.

C’est ce qu’on appelle avoir du culot. Sur TikTok, une femme qui se appeler «Mookie Dookie Dog» raconte comment l’enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie a bien failli la ruiner.

D'après elle, la future mariée a demandé à ses demoiselles d’honneur de débourser 20 000 dollars pour sa bachelorette party. À noter que les festivités vont se dérouler à partir de juillet 2024 et jusqu’au mariage, en janvier 2025 à Miami.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiancée a vu les choses en grand. Comme le précise la tiktokeuse, sa meilleure amie a rédigé un document Powerpoint dans lequel elle détaille les activités prévues.

Crédit Photo : iStock

Selon le document, la jeune femme a demandé à ses amies de se rendre à New York pour les essayages de robes de mariée : «C’est mon grand jour, et tout doit être parfait», a-t-elle écrit. Coût total du voyage ? 700 dollars.

Parmi les autres extravagances de la mariée, on peut citer des coffrets beauté à 200 dollars, des cadeaux hors de prix, un week-end au spa, un séjour à Ibiza, shopping, un brunch «d’exception» , un autre voyage à New York et une fête nuptiale.

Au total, toutes les invitées devront dépenser 20 000 dollars (environ 18 700 euros) pour se plier aux caprices de la future mariée.

Crédit Photo : TikTok

Crédit Photo : TikTok

La future mariée demande à sa meilleure amie de contracter un prêt

Face à cette situation, Mookie Dookie Dog n’a pas hésité à confronter celle qu’elle croyait être son amie. Par message, cette dernière lui a expliqué qu’elle n’avait les moyens. Sur TikTok, elle a publié un extrait de leur conversation.

«Nous approchons des 20 000 dollars, ce qui correspond au remboursement de mon prêt étudiant», a écrit l'auteure du message. «Je sais à quel point tu tiens à ce que ce jour soit spécial, mais y a-t-il un moyen de reconsidérer certains événements ?».

Aussi incroyable que cela puisse paraître, sa meilleure amie lui a suggéré de contracter un prêt auprès de son frère. De plus, cette dernière lui a rappelé qu’elle avait déjà exposé ses plans dans un «PDF très détaillé» et qu'elle ne pouvait plus les changer.

Crédit Photo : TikTok

Sans surprise, la publication est devenue virale depuis sa mise en ligne, le 15 juin dernier. L’échange entre les deux amis a suscité l’indignation des internautes, qui ont qualifié la mariée de «Bridezilla ».

Comme nous le précisons dans cet article, «ce terme péjoratif - contraction du mot anglais « bride » qui signifie « mariée » et du nom « Godzilla », célèbre monstre de fiction - désigne les futurs mariés qui deviennent insupportables en cherchant à tout prix à obtenir un mariage parfait».

Crédit Photo : iStock

Dans les commentaires, certains utilisateurs encouragent la jeune femme à couper les ponts avec son amie :

«J'ai dépensé 3 000 dollars pour mon mariage, ma fille, tu dois fuir ce cauchemar de bridezilla. Ce n'est pas une amie», «Aucun meilleur ami ne vous demanderait de vous endetter pour son mariage», «Même 2 000 dollars pour un enterrement de vie de jeune fille, c'est de la folie», «C'est insensé, ça doit être une blague ?», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.