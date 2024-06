Sa fille se moque d'une amie en surpoids, sa mère lui inflige la pire des punitions

La maman est détestée par sa fille mais applaudie par les internautes pour avoir pris une décision courageuse.

Sur Reddit, une maman a raconté la grosse punition qu’elle avait infligée à sa fille de 18 ans, coupable de grossophobie. La quadragénaire commence par préciser que sa fille Abby a autrefois souffert d’obésité. Jusqu’au jour où elle en a eu assez et a demandé de l’aide à sa mère. Le binôme a alors mis en place un programme dans lequel Abby recevait un cadeau à chaque étape franchie dans sa perte de poids.

Mais quatre mois avant son 18ème anniversaire, Abby a demandé à sa mère de garder son argent pour l’investir dans son cadeau : des vacances avec ses amies. La maman a accepté et raconte avoir réservé un voyage pour les 3 amies.

Quelques jours avant le voyage, la maman est tombée des nues : « J'ai appelé les parents des deux autres filles pour savoir si elles savaient que la meilleure amie d'Abby, Betty, ne viendrait pas. Betty adore voyager et attendait avec impatience ces vacances, alors j'ai demandé aux filles pourquoi elle ne venait pas. Selon elles, Abby ne l'a pas invitée parce que Betty est trop grosse et qu’elle risque de faire tâche sur les photos ».

La maman prend une décision radicale

Crédit photo : Dima Berlin/ iStock

Pour s’assurer de la véracité des propos, la maman est allée demander directement à sa fille… qui ne s’est pas privée d’en rajouter un couche : « J'ai calmement parlé à Abby et lui ai rappelé à quel point Betty se sentirait exclue si telle était la raison. Mais elle est partie en disant : 'Je n'ai pas travaillé aussi dur pour que mes photos de vacances soient ruinées’ ».

Abby a ensuite demandé à Betty de contacter sa mère pour lui dire qu’elle avait refusé de partir en vacances car elle ne se sentait pas très bien. Sauf que Betty a refusé de mentir. En échange, Abby lui a envoyé « une tonne de messages haineux et d’insultes humiliantes ». Betty a alors envoyé des captures d’écran des messages à la maman qui a tout bonnement annulé les vacances de sa fille.

Depuis, Abby et son père (qui partage sa garde) sont furieux. La jeune fille ne veut plus parler à sa mère et cette dernière se sent désormais coupable d’avoir mal agi. Pour savoir si elle a eu tort, la maman a demandé l’avis des internautes : « Certains de mes amis sont d'accord avec mon approche, tandis que d'autres pensent que j'aurais dû donner la priorité à ma fille ».

Crédit photo : Yobro10/ iStock

Sans grande surprise, les internautes ont été nombreux à saluer la décision de la maman. L’un d’entre eux résume très bien la situation : « Apprendre à votre fille à ne pas être une personne horrible, c'est lui donner la priorité ». « Je salue votre force et vos compétences parentales. C'était la bonne chose à faire et cela a dû être difficile à faire. Bravo, vous méritez de partir en vacances vous-même », écrit une autre.

Quelques personnes ont trouvé la punition sévère et injuste. « Ce n'est qu'une adolescente, elle a encore beaucoup de temps pour apprendre et grandir. Plus tard, elle sera une personne différente que lorsqu’elle avait 18 ans. C'est sévère », estime l’un des rares internautes à être en désaccord. Un autre juge que donner des récompenses à sa fille pour sa perte de poids était une mauvaise idée. « Vous avez eu tort » sur ce point, écrit-il.