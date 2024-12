Une influenceuse de 22 ans danse à côté du lit d'hôpital de son petit-ami de 80 ans et propose de le 'débrancher'

Bronwin Aurora, une influenceuse âgée de 22 ans, qui expose son couple qu’elle forme avec un homme âgé de 80 ans, a choqué les internautes. Elle s’est notamment filmée en train de danser au chevet du lit d’hôpital de son petit-ami, demandant même aux internautes si elle devait le débrancher.

Sur les réseaux sociaux, des créateurs de contenus sortent parfois du lot pour leur style de vie original et non conformiste et, très généralement, on découvre des cas de figure qu’on n'imaginait pas. Du haut de ses 22 ans, Bronwin Aurora est suivie par un million de personnes sur Instagram et ses publications montrent une vie de jeune femme mannequin qui se sent bien dans sa peau.

Elle affiche également quelques bribes du quotidien qu’elle partage avec son prétendu petit-ami âgé de 80 ans. Dans une vidéo, elle se présente en train de danser au chevet de son petit-ami sur son lit d’hôpital avec la légende suivante :

“Les gars, je suis sur le testament, est-ce que je dois le débrancher ?”

Crédit photo : Instagram / Bronwin Aurora

Dans la foulée, elle a publié une autre vidéo où la jeune femme, qui réside à Toronto, au Canada, se trouve dans la même chambre d’hôpital. Elle s’agenouille et embrasse la main de son petit-ami avant de sauter et de danser.

Les vidéos ont suscité l’indignation de la part des internautes qui voyaient l’exemple d’une femme vénale qui s’est mis en couple avec un vieil homme pour l’argent. En effet, beaucoup ne trouvent pas cela normal de voir une jeune femme dans la vingtaine avec un octogénaire, assez vieux pour être son grand-père.

Crédit photo : Instagram / Bronwin Aurora

Il dépense plus de 13 000 euros en bijoux pour elle

Bronwin Aurora n'a pas précisé la raison pour laquelle son petit ami était à l'hôpital, mais il semble qu'il soit sorti à la mi-novembre, car elle a depuis posté une vidéo TikTok d'elle dansant à nouveau près de lui dans une bijouterie. L’octogénaire venait de dépenser 20 000 dollars canadiens (soit environ 13 500 euros) en bijoux Cartier pour elle.

Crédit photo : Instagram / Bronwin Aurora

Une autre fois, son petit ami plus âgé était debout et faisait même un slow boogie alors qu'elle dansait à côté de lui. L'influenceuse n'a pas hésité à partager des détails sur sa relation en ligne, expliquant dans un post qu'elle n'est pas intime avec son petit ami, même s'il l'a emmenée faire du shopping.

“J'ai l'impression que je devrais d'abord demander à son médecin s'il est d'accord parce que je ne veux pas qu'il ait une crise cardiaque pendant l'événement”.

Crédit photo : Instagram / Bronwin Aurora

Mais il semble qu'il soit suffisamment en forme pour sortir dîner avec elle. La jeune femme essuie des critiques de toutes parts mais ne semble pas être affectée, et ne remet pas en question son couple malgré l’écart d’âge immense qui la sépare de son petit ami.