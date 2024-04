Cette femme révèle tout ce qu’elle aurait aimé savoir avant de sortir avec un homme plus âgé.

Dans un essai publié dans le magazine Insider, Brittany VanDerBill, une journaliste américaine, revient sur les obstacles et les conséquences de la différence d’âge dans un couple.

«Mon mari a 14 ans de plus que moi. Voici ce que j’aurais aimé savoir sur les relations entre personnes ayant une grande différence d’âge avant de me mettre en couple avec lui».

Dans un premier temps, Brittany explique qu’elle aurait aimé savoir que ses amis ne la soutiendraient pas.

«J’avais 20 ans et j’étais sur le point de terminer mes études à l’université lorsque mon mari, Andy et moi avons commencé à sortir ensemble. Il avait 34 ans. Même si mes amis savaient que lui et moi nous connaissions depuis des années, la plupart d'entre eux ne nous soutenaient pas dans notre relation», raconte Brittany.

Avant d’ajouter : «Un soi-disant ami n'arrêtait pas de faire des blagues sur son "âge". Nous ne sommes pas restés amis très longtemps. Une autre amie n'a pas été aussi dure, mais elle a exprimé ses inquiétudes quant à notre différence d'âge. Aujourd'hui, elle et moi nous envoyons des messages de temps en temps, mais nous ne sommes absolument pas proches».

Crédit Photo : iStock

Elle a eu mal à se faire des amis

Dans son essai, la trentenaire précise qu’elle a emménagé avec Andy après huit mois de relation. Selon ses dires, elle a rapidement réalisé que ce nouveau chapitre dans sa vie allait avoir un énorme impact sur ses amitiés :

«Mes anciens amis travaillaient encore à temps partiel ou faisaient la fête (ou les deux) lorsque j’ai quitté l’université. Les amis d’Andy, quant à eux, avaient la trentaine, un emploi stable et des enfants (…) De plus, nous avions choisi de ne pas avoir d'enfants. Je ne pouvais donc pas - et honnêtement, je ne voulais pas - m'identifier aux conversations de leurs épouses (…) Elles étaient toutes gentilles, mais je ne me sentais pas à ma place dans ce groupe. Pendant longtemps, nous n'avons pas eu d'amis communs, et c'était difficile».

Crédit Photo : iStock

Dans la foulée, Brittany évoque les moments délicats auxquels elle a été confrontée à cause la différence d’âge dans son couple.

«Par exemple, le jeune enfant du cousin d'Andy m'a carrément demandé si j'étais la fille d'Andy lors d'une réunion de famille. Une autre fois, dans un magasin local, une vieille connaissance d'Andy m'a posé des questions bizarres sur mes résultats scolaires. Il m'a fallu une minute, mais j'ai fini par comprendre qu'il supposait que j'étais la fille d’Andy».

Selon ses dires, les deux situations étaient gênantes pour tout le monde.

Elle a été confrontée au regard des autres

Enfin, Brittany aurait aimé savoir plus tôt que les relations avec une différence d’âge s’améliorent avec le temps :

«Il aurait été utile de savoir que j'allais m'éloigner de mes amis, au moins en partie à cause de ma relation avec un homme plus âgé. Il aurait également été utile de me préparer à ne pas avoir beaucoup d'amis pendant quelques années après le mariage. Mais j'aurais aussi aimé savoir que notre relation s'améliorerait et se renforcerait au fil du temps, malgré ces difficultés initiales».

Finalement, le couple a réussi à trouver un équilibre après avoir connu quelques déceptions :

«Aujourd'hui, nous avons trouvé des amis que nous apprécions tous les deux et avec lesquels nous pouvons communiquer. Andy est resté en contact avec ses amis et, maintenant que leurs enfants sont beaucoup plus âgés, il est plus agréable pour moi de sortir avec ce groupe de temps en temps. Et heureusement, personne ne m'a demandé si j'étais la fille d'Andy depuis plusieurs années», explique Brittany.

Elle termine son essai sur une note plus que positive : «Après 14 ans de mariage, je pense que nous nous en sortons plutôt bien».