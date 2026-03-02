Une influenceuse ne boit pas de vin dans un restaurant étoilé... et se fait lyncher sur les réseaux

L'influenceuse Loubaska

En Bourgogne, une influenceuse a partagé son expérience dans un restaurant étoilé sur Instagram. Cependant, elle a reçu de nombreuses critiques pour une raison : elle n’a pas bu de vin pendant son repas.

Loubaska est une créatrice de contenus dijonnaise qui aime partager des bons plans à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Récemment, elle s’est rendue dans le restaurant étoilé La Table d’Hôte, situé à Gevrey-Chambertin, en Côte-d’Or. Tout comme elles, les influenceurs n'hésitent pas à partager leurs expériences sur les réseaux, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est notamment le cas de cette femme qui, furieuse de s'être vue refuser une table, a envoyé ses fans détruire le restaurant sur internet.

Pour partager cette bonne adresse à ses abonnés, la jeune femme a publié une vidéo sur son compte Instagram. Cependant, cette dernière n’a pas plu aux internautes, qui ont été nombreux à adresser de vives critiques à l’influenceuse. La raison ? La jeune femme n’a pas bu de vin pendant son repas.

“Ça frise l’expulsion”

Si les internautes se sont montrés si mécontents, c’est parce qu’ils estiment que c’est une honte de ne pas commander de verre de vin dans un restaurant d’une région viticole réputée pour cela, comme la Bourgogne.

La suite après cette vidéo

“Pas de vin, ça frise l’expulsion”, “Sinon buvez du thé, c’est vachement régional”, “Tous ces magnifiques restaurants vont disparaître si tout le monde se met à l’eau plate”, “Jus detox à Chambertin”, “Tu as bu un café à la place du vin j’espère”, “Il est où le rouge ?” peut-on lire dans les commentaires de la vidéo.

L’influenceuse se justifie

Face à toutes ces critiques, Loubaska a tenu à se jusitifer dans une vidéo postée sur TikTok en dénonçant les commentaires qu’elle a reçus. À juste titre, elle affirme qu'il est important de contrôler sa consommation d'alcool, notamment quand on s'expose sur les réseaux sociaux. La preuve avec cette nouvelle tendance alcoolisée sur TikTok qui est très dangereuse chez les jeunes.

“Dans quel monde on vit ? Ce que je me prends dans la gueule tout ça parce que je n’ai pas bu un verre de vin dans ma vidéo. À quel moment on banalise la consommation d’alcool ? On me reproche de n’avoir pas pris de vin, on m’insulte…” a-t-elle déclaré.

Loubaska s’est également justifiée en affirmant que ce jour-là, elle était sous antibiotiques à cause d’une pneumonie et qu’elle devait faire attention à sa consommation d’alcool. De manière générale, la jeune femme a dénoncé l’injonction à boire de l’alcool en société, et ce même quand on n’est pas malade.

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

