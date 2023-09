Après avoir fait percer les oreilles de son bébé de 4 mois, cette femme a créé une controverse sur la toile

Dans la plupart des cas, les parents attendent l’âge de 3 ou 4 ans pour faire percer les oreilles de leurs petites filles. Mais rien ne les empêche de réaliser ce geste bien plus tôt s’ils le souhaitent.

La loi impose-t-elle un âge minimum pour les piercings ?

Chaque parent est libre d’élever ses enfants comme il le souhaite du moment qu’il respecte les lois. Pour les piercings, une réglementation existe bel et bien pour les mineurs. Mais elle impose simplement à ces derniers de posséder une autorisation écrite de leurs parents. Ainsi, il n’y a pas d’âge minimum pour se faire percer les oreilles, le nombril ou encore l’arcade.

Récemment, vous avez peut-être entendu parler de cette maman qui a autorisé sa fille de 10 ans à se faire percer le nombril. Pire encore pour les internautes, cette mère largement critiquée a même encouragé ce geste.

Sur les réseaux, les réactions ont été particulièrement virulentes. Certains de ses détracteurs ne se sont pas gênés pour la qualifier de mauvaise mère.

Une maman fait percer les oreilles de son bébé et partage les images sur Tiktok

Si vous faites partie de ceux qui prônent un âge minimum pour les piercings, vous serez sûrement surpris d’apprendre qu’une mère de famille a fait percer les oreilles de sa fille alors qu’elle n’était âgée que de 4 mois.

Sur Tiktok, Sandy n’a pas hésité à partager une vidéo qui dévoile les nouvelles boucles d’oreilles de son bébé. Mieux encore, elle a carrément posté les images de la séance de perçage. Et cette publication a déjà été visionnée plus de 40 000 fois.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce contenu vidéo a attiré l’attention des internautes. Ils ont été très nombreux à voir ce bébé assis sur les genoux de sa maman. Mais beaucoup ont été choqués de voir que celle-ci lui tenait la tête pour l’empêcher de bouger.

Sur les images, on constate que Sandy est inquiète. En effet, la jeune maman a peur que sa fille souffre et pleure. Mais toute sa famille est présente pour soutenir à la fois la mère et son bébé. Pour de nombreux internautes, cette scène est complètement surréaliste !

Aux internautes divisés, la mère de famille explique sa décision

À ceux qui se demandaient pourquoi cette femme a décidé de passer le cap aussi tôt, elle offre une réponse claire, rédigée en légende de sa publication. “Il est recommandé de le faire le plus tôt possible afin que les bébés soient moins susceptibles de se toucher et de tirer sur leurs oreilles.”

Quoi qu’il en soit, le nourrisson a bel et bien senti la douleur. Il a donc beaucoup pleuré. Lorsque sa maman a annoncé, face caméra, qu’elle ne supportait pas de voir sa fille pleurer, ses deux grands frères sont venus la câliner.

Rapidement, les commentaires ont afflué sous la publication de cette tiktokeuse. Certains internautes ont félicité la mère de famille pour avoir pris cette décision difficile. Mais d’autres ont fait part de leur incompréhension.

Choqués par les images qu’ils venaient de voir, ils ont affirmé qu’il valait mieux laisser le choix aux enfants. Mais malgré les pleurs de sa fille et les critiques, cette maman reste persuadée d’avoir pris la bonne décision.